VK приостановила работу сервиса для знакомств. Пользователи жаловались, что анкеты появились там без их согласия

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25 ноября, 18:15
Пользователи VK массово пожаловались на новое приложение «VK Знакомства», которое 22 ноября запустила социальная сеть. Оказалось, что сервис автоматически создает анкеты владельцев аккаунтов в соцсети, не запрашивая у них разрешения.
Программа «VK Знакомства» также самостоятельно заполняла дополнительную информацию о владельце профиля — например, музыкальные вкусы, место работы, знак зодиака. Пользователи жаловались и на то, что новое приложение опубликовало ранее удаленные пользователем фотографии.
Комментируя ситуацию «Афише Daily», пресс-служба VK сообщила, что анкеты пользователей были взяты из похожего приложения, которое предшествовало «VK Знакомствам». «Мы специально позаботились о пользователях и перенесли их данные из Lovina в обновленный продукт „VK Знакомства“ — чтобы они не потеряли свои профили и уже взаимные симпатии. Кроме того, у многих людей были куплены платные подписки на Lovina — и было бы неправильно, если бы они их потеряли“, — рассказали представители VK.
В соцсети «ВКонтакте» появился сервис «VK Знакомства», который ищет пары по музыкальным предпочтениям.
Сервис покажет исполнителей, песни которых пользователь слушает чаще всего (при желании список можно отредактировать). Чтобы выбрать понравившегося человека, нужно нажать кнопку «Симпатия» в его профиле.
Имя отправителя увидят только те, кто проявит к нему взаимную симпатию или купит премиум-подписку за 599 рублей в месяц. Кроме того, в приложении есть «Суперлайк» (десять таких лайков обойдутся в 280 рублей).
«VK Знакомства» создан на основе приложения Lovina, которое запустила команда «ВКонтакте» в 2019 году.
Источник, фотографии: пресс-служба VK