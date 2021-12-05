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На «Курской» откроется маркетплейс современного искусства с мерчем от художников
На «Курской» откроется маркетплейс современного искусства с мерчем от художников
Новости

На «Курской» откроется маркетплейс современного искусства с мерчем от художников

В Москве с 7 декабря по 1 февраля будет работать pop-up пространство современного искусства VLADEY Store. Купить работы современных художников можно будет по адресу 4-ый Сыромятнический переулок 1/8с7.

Здесь можно приобрести работы Анны Андрижевской, Кирилла Акулиничева, Дарьи Барыбиной, группы «Россия» и многих других художников. Вместе с VLADEY Store они также сделали мерч и каталоги своих работ.

Ценовой диапозон работ VLADEY Store широкий: от 40 тысяч рублей до 3 миллионов. Узнать больше можно на сайте пространства.

Источник, фото: пресс-служба магазина

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