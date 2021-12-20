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До 24 декабря в Москве сохранится «оранжевый» уровень опасности из-за морозов
До 24 декабря в Москве сохранится «оранжевый» уровень опасности из-за морозов
Новости

ПрогнозДо 24 декабря в Москве сохранится «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

обновлено22 декабря 2021

Обновление

В Москве до 11:00 24 декабря будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов.

Такой статус означает, что погода представляет реальную опасность, может привести к значительному материальному ущербу и угрожать жизни людей.

На этой неделе жителей европейской части России ждет опасная «волна холода» с 20-градусными морозами.

Уже с понедельника, 20 декабря, в Москве начнет понижаться температура воздуха: с 5-7 градусов мороза до минус 20-18 градусов в среду. Такие резкие перепады температуры — опасное явление, говорят в Гидрометцентре.

Правда, уже к субботе потеплеет до 9-5 градусов мороза. Однако ощущаться температура будет холоднее из-за ветра и облачности. Также погодные отклонения в декабре создают трудности для коммунальных служб.

Источник: ТАСС

Фотографии: Авилов Александр/Агентство «Москва»

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