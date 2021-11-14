На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике

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В центре «Винзавод» с 20 ноября по 3 декабря пройдет выставка тематических украшений, объединенных идеей политических и культурных границ.
Ранее кураторки выставки делали проект о гендерных стереотипах и феминизме, а теперь поговорят о границах городов, стран и природных зон, а также о границах собственной идентичности. Например, художница На Чин Ко из Китая создает броши из объемного нагромождения слова «chinese».
Всего в выставке «Двойная сплошная» участвуют более 60 художников. Стоимость билета — 300 рублей. Следить за анонсами можно на странице мероприятия.
Источник: авторы выставки
Фотографии: 9marchproject