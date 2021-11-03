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Новости

В «Яндекс.Еде» появилась бесконтактная доставка

Теперь курьеры «Яндекс.Еды» могут оставлять заказы у двери. До этого функция работала в других двух сервисах компании — «Лавке» и «Маркете».

Чтобы воспользоваться опцией, нужно нажать кнопку «Оставить у двери» (она находится на странице оплаты заказа), а также указать адрес, номер квартиры и код домофона.

Представители компании отметили, что в «Лавке» функцию уже попробовали 24 % пользователей, а 79 % из них выбирают бесконтактную доставку и при следующем заказе.

Источник, фотографии: «Яндекс.Еда»

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