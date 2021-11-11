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Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках
Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках
Новости

ГалереяКак будет выглядеть Южный порт в Печатниках

Власти Москвы представили проект застройки Южного порта в районе Печатники. Автор работы — японское архбюро Nikken Sekkei.

В бывшей промзоне у Москвы-реки появится почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая премиальные жилые дома, 350-метровый небоскреб, четыре башни апарт-отеля, театр, два центра искусства, парящий ресторан, крытые авеню и стеклянный атриум.

Также в Печатниках благоустроят пять парков, зоны прогулки возле реки и открытый амфитеатр с плавающей сценой. Кроме того, в порту сделают паромный причал и канатную дорогу.

Источник, фотографии: пресс-служба Москомархитектуры

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