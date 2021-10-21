Запретить в России сериал «Игра в кальмара»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил заблокировать в России сериал «Игра в кальмара» и привлекать к уголовной ответственности за его трансляцию.
По словам Милонова, на сериал уже заказали экспертизу, которая должна определить, деструктивно ли он влияет на детей. «Надо привлечь к уголовной ответственности тех, кто этот сериал у нас показывает, как растлителей малолетних», — добавил депутат.
Милонов отметил, что маркировка «18+» не является помехой для детей, потому что они все равно смогут обойти ее и смотреть «Игру в кальмара».
Виталий Милонов
зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Через такие сериалы у нас появляются «колумбайны» новые, жестокость в детях проявляется. Многие родители сами нуждаются в просвещении, поскольку выросли в эпоху начала «Дома-2» и 90-е. Поэтому не только детей, но и взрослых надо просвещать, потому что они сидят, пивом залились с чипсами, и им кажется, что все хорошо.
Ранее организация «Лига безопасного интернета» попросила психологов проверить сериал, так как получила на него жалобы от родителей детей и подростов.
О том, как приготовить знаменитые сахарные соты из сериала «Игры в кальмара», читайте в материале The Village.
Источник: Агентство «Москва»
Обложка: Хо Ен Чон