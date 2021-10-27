Московский зоопарк открыл павильоны для посетителей с QR-кодом

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Московский зоопарк вновь открыл павильоны, которые не работали из-за локдауна с 28 октября по 7 ноября.
Войти в павильоны можно будет только по QR-кодам. Однако открытая территория зоопарка по-прежнему доступна для всех.
Московский зоопарк продолжит работать с 28 октября по 7 ноября. Однако посещать можно будет только ту часть территории, которая находится на открытом воздухе.
Все экспозиционные павильоны, включая Музей истории зоопарка, Дом Клюева и выставку «Четвертое измерение», будут закрыты. Как и все предприятия общественного питания и сувенирный магазин на территории зоопарка. Не будут также работать аттракционы и лекторий.
Билеты, как всегда, можно купить онлайн, а также в терминалах при входе в зоопарк. QR-коды для посещения не требуются.
Источник: «РИА Новости»
Фотографии: Московский зоопарк