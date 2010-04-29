1 мая в Москве пройдет «Монстрация» с абсурдными лозунгами
Акция начнется в 13:00 возле «Краснопресненской»
Измайловский парк объявил программу открытия летнего сезона
В день открытия в парке можно будет воспользоваться пленочными фотоаппаратами
В центре Москвы ограничат движение из-за первомайской демонстрации
Ограничения продлятся с 30 апреля до 2 мая
Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники
Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку
В Москве пройдет демонстрация «Злой Первомай»
Организаторы акции подали заявку на ее проведение
30 апреля — 1 мая На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное из происходящего в городе и мире
Власти Москвы отклонили заявку националистов на шествие 1 мая
Причиной стало следствие в отношении лидера движения
Националисты хотят провести первомайскую акцию
Националисты подали заявку на проведение традиционной первомайской акции на северо-западе Москвы