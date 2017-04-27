Измайловский парк объявил программу открытия летнего сезона В день открытия в парке можно будет воспользоваться пленочными фотоаппаратами
Измайловский парк объявил программу открытия летнего сезона, которое пройдет в понедельник, 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба парка.
Праздничные мероприятия откроет первомайское шествие пионеров, барабанщиков и ходулистов с транспарантами. Также в парке организуют несколько зон: к примеру, в интерактивной зоне можно будет воспользоваться пленочными фотоаппаратами и сделать фотокарточку в советском стиле.
Кроме того, в парке пройдет музыкальный концерт, на котором кавер-группы «Синатра Бэнд», «Rock’nLora», «2050» и «Дилижанс Бэнд» сыграют песни советской эстрады. Главным событием концерта станет выступление группы «Маша и Медведи».
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