Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку
В майские праздники Москву украсят цифровыми билбордами. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
В честь 1 мая в городе разместят видеооткрытки на 20 билбордах вдоль Третьего транспортного кольца, а также на медиафасаде Центрального телеграфа. На открытках будут изображены тюльпаны и летящие белые голуби. Ролики планируется транслировать с 28 апреля до 2 мая.
Кроме того, ко Дню Победы столицу украсят более 1,1 тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов. С 27 апреля в Москве появятся плакаты с портретами маршалов Победы, кадрами военной хроники и детскими рисунками, посвященными 9 Мая.
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