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1 мая в Москве пройдет «Монстрация» с абсурдными лозунгами

Акция начнется в 13:00 возле «Краснопресненской»

1 мая в Москве пройдет «Монстрация» с абсурдными лозунгами
Акция начнется в 13:00 возле «Краснопресненской»

Измайловский парк объявил программу открытия летнего сезона

В день открытия в парке можно будет воспользоваться пленочными фотоаппаратами

Измайловский парк объявил программу открытия летнего сезона
В день открытия в парке можно будет воспользоваться пленочными фотоаппаратами

В центре Москвы ограничат движение из-за первомайской демонстрации

Ограничения продлятся с 30 апреля до 2 мая

В центре Москвы ограничат движение из-за первомайской демонстрации
Ограничения продлятся с 30 апреля до 2 мая

Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники

Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку

Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники
Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку

В Москве пройдет демонстрация «Злой Первомай»

Организаторы акции подали заявку на ее проведение

В Москве пройдет демонстрация «Злой Первомай»
Организаторы акции подали заявку на ее проведение

30 апреля — 1 мая
30 апреля — 1 мая На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное из происходящего в городе и мире
30 апреля — 1 мая

30 апреля — 1 мая
На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное из происходящего в городе и мире

В саду «Эрмитаж» 1 мая пройдёт «Киносад»

Мероприятие посвящено началу летнего сезона

В саду «Эрмитаж» 1 мая пройдёт «Киносад»
Мероприятие посвящено началу летнего сезона

Московские парки подготовили программу на 1 мая

Мероприятия проведут в 21 парке Москвы

Московские парки подготовили программу на 1 мая
Мероприятия проведут в 21 парке Москвы

Власти Москвы отклонили заявку националистов на шествие 1 мая

Причиной стало следствие в отношении лидера движения

Власти Москвы отклонили заявку националистов на шествие 1 мая
Причиной стало следствие в отношении лидера движения

Националисты хотят провести первомайскую акцию

Националисты подали заявку на проведение традиционной первомайской акции на северо-западе Москвы

Националисты хотят провести первомайскую акцию
Националисты подали заявку на проведение традиционной первомайской акции на северо-западе Москвы

Самые дорогие и демократичные вилы в гипермаркете OBI
Самые дорогие и демократичные вилы в гипермаркете OBI Карманные цветочные и полноразмерные садовые — к Празднику Весны и Труда The Village выяснил, чем интересны модели разной стоимости в OBI на Боровском шоссе
Самые дорогие и демократичные вилы в гипермаркете OBI

Самые дорогие и демократичные вилы в гипермаркете OBI
Карманные цветочные и полноразмерные садовые — к Празднику Весны и Труда The Village выяснил, чем интересны модели разной стоимости в OBI на Боровском шоссе

Добро пожаловать в арт: современное городское искусство
Добро пожаловать в арт: современное городское искусство The Village рассказал о проектах современных художников, которые не выставляются в галереях, они используют для своих работ улицы и городскую среду, а каждый проект для них — социальное высказывание
Добро пожаловать в арт: современное городское искусство

Добро пожаловать в арт: современное городское искусство
The Village рассказал о проектах современных художников, которые не выставляются в галереях, они используют для своих работ улицы и городскую среду, а каждый проект для них — социальное высказывание

Как провести майские праздники в городе
Как провести майские праздники в городе The Village публикует гид по событиям и возможностям, которые дают предстоящие майские праздники.
Как провести майские праздники в городе

Как провести майские праздники в городе
The Village публикует гид по событиям и возможностям, которые дают предстоящие майские праздники.

В ночь с 29 на 30 апреля в Москве снова перекроют улицы
В ночь с 29 на 30 апреля в Москве снова перекроют улицы Этой ночью в Москве снова будут перекрыты улицы в связи с репетиций на Красной площади в 22:00.&nbsp;Центральные улицы Москвы уже сейчас очищают от автотранспорта.&nbsp;
В ночь с 29 на 30 апреля в Москве снова перекроют улицы

В ночь с 29 на 30 апреля в Москве снова перекроют улицы
Этой ночью в Москве снова будут перекрыты улицы в связи с репетиций на Красной площади в 22:00.&nbsp;Центральные улицы Москвы уже сейчас очищают от автотранспорта.&nbsp;