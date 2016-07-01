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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar
Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar Главные гастрономические события этой недели
Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar

Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar
Главные гастрономические события этой недели

Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места
Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места Главные гастрономические события недели
Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места

Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места
Главные гастрономические события недели

Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке

Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table
Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table

Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели