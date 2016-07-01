Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar Главные гастрономические события этой недели
Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar Главные гастрономические события этой недели
Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места Главные гастрономические события недели
Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места Главные гастрономические события недели
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели