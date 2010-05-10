«Терминатор-2: Судный день» выйдет в повторный прокат в России. На этот раз — в 3D
Фильм покажут более чем в 50 городах
Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке И порадовать друзей динамичными снимками, пока они еще не успели всем надоесть
Медицинское YouTube-шоу с хирургическими операциями на античных статуях
В первом выпуске авторы подробно рассмотрели лазерную коррекцию зрения
Пользователи Facebook смогут делиться 3D-фотографиями
Пока что сервис доступен владельцам айфонов
На фасаде Манежа покажут световые шоу о футболе
Увидеть 3D-фильмы можно в преддверии чемпионата мира
В марте 2018 года запустят портал с 3D-визуализацией кварталов реновации
Проект будет открыт для публичных обсуждений
Арест имущества Серебренникова, сбой в работе сайтов СМИ и 3D-туры в новостройках
The Village вспоминает самые важные события уходящего дня
«Яндекс.Недвижимость» запустил 3D-туры по новостройкам
Пока они доступны для пользователей, ищущих квартиры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
На «Флаконе» 5 августа состоится творческая встреча «Стереофотография: феномен 3D-фото»
По итогам встречи каждому участнику предложат сделать собственные стереоработы
В Европе появятся 3D-двойники российских исторических личностей
Например, 3D-двойников русских писателей Александра Пушкина и Льва Толстого можно будет встретить в Крыму
Соцсеть Amazon, аналитика в «Одноклассниках» и трехсредный внедорожник
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Замена лам роботами, худшие сервисы по защите от властей и виртуальная АТС «Яндекса»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
3D-двойник Федора Достоевского появился в приложении «Узнай Москву»
Его можно найти около музея-квартиры писателя
В Третьяковской галерее откроют 3D-кинотеатр
Первые показы в новом кинотеатре пройдут в начале 2017 года
Туристическое приложение для 3D-очков за 2,8 миллиона рублей
Исполнитель должен разработать интерактивную систему навигации по мероприятиям Москвы
Почему от 3D-фильмов болят глаза? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Amazon представит смартфон с 3D-экраном
Скорее всего, экран нового телефона будет способен выводить интерактивное трёхмерное изображение
Google работает над смартфоном с 3D-сканером
Его пробную версию смогут получить 200 разработчиков, которые уже сейчас могут предложить наиболее интересные способы использования функций 3D-визуализации в приложениях
На электронном атласе Москвы появились 3D-панорамы
Электронный атлас российской столицы пополнился трёхмерными панорамами.
В Skype работают над поддержкой 3D-видеозвонков
Соответствующие технологии уже активно тестируются в лаборатории компании, однако для массового пользователя они станут доступны лишь через несколько лет
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Учёные из MIT придумали голографический экран за $10
В дальнейшем он сможет использоваться как на телевидении, так и в коммуникационных сервисах
Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов Гондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.
Мариинский запускает прямые трансляции балетов в 3D
Мариинский театр проведёт первую в мире 3D-трансляцию балета уже этим летом. «Лебединое озеро» покажут в кинотеатрах 50 стран.