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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Терминатор-2: Судный день» выйдет в повторный прокат в России. На этот раз — в 3D

Фильм покажут более чем в 50 городах

«Терминатор-2: Судный день» выйдет в повторный прокат в России. На этот раз — в 3D

Новые 3D-карты «2ГИС»

Пока что карты работают в тестовом режиме

Новые 3D-карты «2ГИС»

Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке
Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке И порадовать друзей динамичными снимками, пока они еще не успели всем надоесть
Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке

Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке
И порадовать друзей динамичными снимками, пока они еще не успели всем надоесть

Медицинское YouTube-шоу с хирургическими операциями на античных статуях

В первом выпуске авторы подробно рассмотрели лазерную коррекцию зрения

Медицинское YouTube-шоу с хирургическими операциями на античных статуях

Пользователи Facebook смогут делиться 3D-фотографиями

Пока что сервис доступен владельцам айфонов

Пользователи Facebook смогут делиться 3D-фотографиями

На фасаде Манежа покажут световые шоу о футболе

Увидеть 3D-фильмы можно в преддверии чемпионата мира

На фасаде Манежа покажут световые шоу о футболе

В марте 2018 года запустят портал с 3D-визуализацией кварталов реновации

Проект будет открыт для публичных обсуждений

В марте 2018 года запустят портал с 3D-визуализацией кварталов реновации

Арест имущества Серебренникова, сбой в работе сайтов СМИ и 3D-туры в новостройках

The Village вспоминает самые важные события уходящего дня

Арест имущества Серебренникова, сбой в работе сайтов СМИ и 3D-туры в новостройках

«Яндекс.Недвижимость» запустил 3D-туры по новостройкам

Пока они доступны для пользователей, ищущих квартиры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

«Яндекс.Недвижимость» запустил 3D-туры по новостройкам

На «Флаконе» 5 августа состоится творческая встреча «Стереофотография: феномен 3D-фото»

По итогам встречи каждому участнику предложат сделать собственные стереоработы

На «Флаконе» 5 августа состоится творческая встреча «Стереофотография: феномен 3D-фото»

В Европе появятся 3D-двойники российских исторических личностей

Например, 3D-двойников русских писателей Александра Пушкина и Льва Толстого можно будет встретить в Крыму

В Европе появятся 3D-двойники российских исторических личностей

Соцсеть Amazon, аналитика в «Одноклассниках» и трехсредный внедорожник

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Соцсеть Amazon, аналитика в «Одноклассниках» и трехсредный внедорожник

Замена лам роботами, худшие сервисы по защите от властей и виртуальная АТС «Яндекса»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Замена лам роботами, худшие сервисы по защите от властей и виртуальная АТС «Яндекса»

3D-двойник Федора Достоевского появился в приложении «Узнай Москву»

Его можно найти около музея-квартиры писателя

3D-двойник Федора Достоевского появился в приложении «Узнай Москву»

В Третьяковской галерее откроют 3D-кинотеатр

Первые показы в новом кинотеатре пройдут в начале 2017 года

В Третьяковской галерее откроют 3D-кинотеатр

Туристическое приложение для 3D-очков за 2,8 миллиона рублей

Исполнитель должен разработать интерактивную систему навигации по мероприятиям Москвы

Туристическое приложение для 3D-очков за 2,8 миллиона рублей

Почему от 3D-фильмов болят глаза?
Почему от 3D-фильмов болят глаза? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему от 3D-фильмов болят глаза?

Почему от 3D-фильмов болят глаза?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Amazon представит смартфон с 3D-экраном

Скорее всего, экран нового телефона будет способен выводить интерактивное трёхмерное изображение

Amazon представит смартфон с 3D-экраном

Google работает над смартфоном с 3D-сканером

Его пробную версию смогут получить 200 разработчиков, которые уже сейчас могут предложить наиболее интересные способы использования функций 3D-визуализации в приложениях

Google работает над смартфоном с 3D-сканером

eBay приобрёл создателей 3D-примерочных PhiSix

Сумма сделки не разглашается

eBay приобрёл создателей 3D-примерочных PhiSix

На электронном атласе Москвы появились 3D-панорамы

Электронный атлас российской столицы пополнился трёхмерными панорамами.

На электронном атласе Москвы появились 3D-панорамы

В Skype работают над поддержкой 3D-видеозвонков

Соответствующие технологии уже активно тестируются в лаборатории компании, однако для массового пользователя они станут доступны лишь через несколько лет

В Skype работают над поддержкой 3D-видеозвонков

Планы на осень: 32 фильма
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Планы на осень: 32 фильма

Планы на осень: 32 фильма
Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.

Учёные из MIT придумали голографический экран за $10

В дальнейшем он сможет использоваться как на телевидении, так и в коммуникационных сервисах

Учёные из MIT придумали голографический экран за $10

Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов
Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов Гондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.
Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов

Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов
Гондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.

Мариинский запускает прямые трансляции балетов в 3D

Мариинский театр проведёт первую в мире 3D-трансляцию балета уже этим летом. «Лебединое озеро» покажут в кинотеатрах 50 стран.

Мариинский запускает прямые трансляции балетов в 3D

Гости столицы: Художник 3D-граффити Эдгар Мюллер
Гости столицы: Художник 3D-граффити Эдгар Мюллер Гости фестиваля «Изумрудные холмы» в Красногорске были немало впечатлены появившейся там в субботу масштабной 3D-картиной на асфальте. Её автор Эдгар Мюллер тем временем разговорился с The Village.
Гости столицы: Художник 3D-граффити Эдгар Мюллер

Гости столицы: Художник 3D-граффити Эдгар Мюллер
Гости фестиваля «Изумрудные холмы» в Красногорске были немало впечатлены появившейся там в субботу масштабной 3D-картиной на асфальте. Её автор Эдгар Мюллер тем временем разговорился с The Village.

Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца»
Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца» Новая комедия Педро Альмодовара, очередной «Форсаж» и мульт для взрослых от участников «Монти Пайтон» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца»

Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца»
Новая комедия Педро Альмодовара, очередной «Форсаж» и мульт для взрослых от участников «Монти Пайтон» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.

Фильмы недели: «Транс», «Зловещие мертвецы», «Падение Олимпа»
Фильмы недели: «Транс», «Зловещие мертвецы», «Падение Олимпа» Новый триллер Дэнни Бойла, боевик про захват Белого дома и возвращение зловещих мертвецов, теперь — без причёсок в духе ABBA, — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы, вышедшие в прокат.
Фильмы недели: «Транс», «Зловещие мертвецы», «Падение Олимпа»

Фильмы недели: «Транс», «Зловещие мертвецы», «Падение Олимпа»
Новый триллер Дэнни Бойла, боевик про захват Белого дома и возвращение зловещих мертвецов, теперь — без причёсок в духе ABBA, — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы, вышедшие в прокат.

Фильмы недели: «Маньяк», «Мёбиус», «Джек — покоритель великанов»
Фильмы недели: «Маньяк», «Мёбиус», «Джек — покоритель великанов» Элайджа Вуд в роли маньяка, Жан Дюжарден из «Артиста» в роли влюблённого агента ФСБ и Николас Холт в роли убийцы великанов — Милослав Чемоданов посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат
Фильмы недели: «Маньяк», «Мёбиус», «Джек — покоритель великанов»

Фильмы недели: «Маньяк», «Мёбиус», «Джек — покоритель великанов»
Элайджа Вуд в роли маньяка, Жан Дюжарден из «Артиста» в роли влюблённого агента ФСБ и Николас Холт в роли убийцы великанов — Милослав Чемоданов посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат

Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале В кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале

Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале
В кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.

Крутящий момент: Как «Фотомеханика» зарабатывает на 3D-съёмках
Крутящий момент: Как «Фотомеханика» зарабатывает на 3D-съёмках H&F продолжает исследовать интересные проекты. Братья Ле-Захаровы сконструировали дешёвые установки для трёхмерных съёмок и продают их интернет-магазинам. Как достучаться до западных ретейлеров?
Крутящий момент: Как «Фотомеханика» зарабатывает на 3D-съёмках

Крутящий момент: Как «Фотомеханика» зарабатывает на 3D-съёмках
H&F продолжает исследовать интересные проекты. Братья Ле-Захаровы сконструировали дешёвые установки для трёхмерных съёмок и продают их интернет-магазинам. Как достучаться до западных ретейлеров?

На асфальте в городских парках нарисовали 3D-картины
На асфальте в городских парках нарисовали 3D-картины В пяти парках, из числа тех, в которых действует беговой клуб Nike, германские художники&nbsp;Марион Рутхардт и Грегора Возика&nbsp;нарисовали 3D-картины. Они изобразили бездонную пропасть, через которую можно перейти по бревну, водопад, через который перекинут веревочный мостик, разлом в земле, который можно преодолеть, прыгая по островкам, дрейфующую льдину и преграждающие путь...
На асфальте в городских парках нарисовали 3D-картины

На асфальте в городских парках нарисовали 3D-картины
В пяти парках, из числа тех, в которых действует беговой клуб Nike, германские художники&nbsp;Марион Рутхардт и Грегора Возика&nbsp;нарисовали 3D-картины. Они изобразили бездонную пропасть, через которую можно перейти по бревну, водопад, через который перекинут веревочный мостик, разлом в земле, который можно преодолеть, прыгая по островкам, дрейфующую льдину и преграждающие путь...

3D PHOTO Party в Пьяной Груше 20 июня анагифической съемки и такого же просмотра

3D PHOTO Party в Пьяной Груше 20 июня

3D фотоаппарат - чудо в кармане .

3D фотоаппарат - чудо в кармане