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«Терминатор-2: Судный день» выйдет в повторный прокат в России. На этот раз — в 3D

Фильм покажут более чем в 50 городах

«Терминатор-2: Судный день» выйдет в повторный прокат в России. На этот раз — в 3D
Фильм покажут более чем в 50 городах

Новые 3D-карты «2ГИС»

Пока что карты работают в тестовом режиме

Новые 3D-карты «2ГИС»
Пока что карты работают в тестовом режиме

Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке
Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке И порадовать друзей динамичными снимками, пока они еще не успели всем надоесть
Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке

Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке
И порадовать друзей динамичными снимками, пока они еще не успели всем надоесть

Медицинское YouTube-шоу с хирургическими операциями на античных статуях

В первом выпуске авторы подробно рассмотрели лазерную коррекцию зрения

Медицинское YouTube-шоу с хирургическими операциями на античных статуях
В первом выпуске авторы подробно рассмотрели лазерную коррекцию зрения

Пользователи Facebook смогут делиться 3D-фотографиями

Пока что сервис доступен владельцам айфонов

Пользователи Facebook смогут делиться 3D-фотографиями
Пока что сервис доступен владельцам айфонов

На фасаде Манежа покажут световые шоу о футболе

Увидеть 3D-фильмы можно в преддверии чемпионата мира

На фасаде Манежа покажут световые шоу о футболе
Увидеть 3D-фильмы можно в преддверии чемпионата мира

В марте 2018 года запустят портал с 3D-визуализацией кварталов реновации

Проект будет открыт для публичных обсуждений

В марте 2018 года запустят портал с 3D-визуализацией кварталов реновации
Проект будет открыт для публичных обсуждений

Арест имущества Серебренникова, сбой в работе сайтов СМИ и 3D-туры в новостройках

The Village вспоминает самые важные события уходящего дня

Арест имущества Серебренникова, сбой в работе сайтов СМИ и 3D-туры в новостройках
The Village вспоминает самые важные события уходящего дня

«Яндекс.Недвижимость» запустил 3D-туры по новостройкам

Пока они доступны для пользователей, ищущих квартиры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

«Яндекс.Недвижимость» запустил 3D-туры по новостройкам
Пока они доступны для пользователей, ищущих квартиры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

На «Флаконе» 5 августа состоится творческая встреча «Стереофотография: феномен 3D-фото»

По итогам встречи каждому участнику предложат сделать собственные стереоработы

На «Флаконе» 5 августа состоится творческая встреча «Стереофотография: феномен 3D-фото»
По итогам встречи каждому участнику предложат сделать собственные стереоработы

В Европе появятся 3D-двойники российских исторических личностей

Например, 3D-двойников русских писателей Александра Пушкина и Льва Толстого можно будет встретить в Крыму

В Европе появятся 3D-двойники российских исторических личностей
Например, 3D-двойников русских писателей Александра Пушкина и Льва Толстого можно будет встретить в Крыму

Соцсеть Amazon, аналитика в «Одноклассниках» и трехсредный внедорожник

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Соцсеть Amazon, аналитика в «Одноклассниках» и трехсредный внедорожник
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Замена лам роботами, худшие сервисы по защите от властей и виртуальная АТС «Яндекса»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Замена лам роботами, худшие сервисы по защите от властей и виртуальная АТС «Яндекса»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

3D-двойник Федора Достоевского появился в приложении «Узнай Москву»

Его можно найти около музея-квартиры писателя

3D-двойник Федора Достоевского появился в приложении «Узнай Москву»
Его можно найти около музея-квартиры писателя

В Третьяковской галерее откроют 3D-кинотеатр

Первые показы в новом кинотеатре пройдут в начале 2017 года

В Третьяковской галерее откроют 3D-кинотеатр
Первые показы в новом кинотеатре пройдут в начале 2017 года

Туристическое приложение для 3D-очков за 2,8 миллиона рублей

Исполнитель должен разработать интерактивную систему навигации по мероприятиям Москвы

Туристическое приложение для 3D-очков за 2,8 миллиона рублей
Исполнитель должен разработать интерактивную систему навигации по мероприятиям Москвы

Почему от 3D-фильмов болят глаза?
Почему от 3D-фильмов болят глаза? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему от 3D-фильмов болят глаза?

Почему от 3D-фильмов болят глаза?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Amazon представит смартфон с 3D-экраном

Скорее всего, экран нового телефона будет способен выводить интерактивное трёхмерное изображение

Amazon представит смартфон с 3D-экраном
Скорее всего, экран нового телефона будет способен выводить интерактивное трёхмерное изображение

Google работает над смартфоном с 3D-сканером

Его пробную версию смогут получить 200 разработчиков, которые уже сейчас могут предложить наиболее интересные способы использования функций 3D-визуализации в приложениях

Google работает над смартфоном с 3D-сканером
Его пробную версию смогут получить 200 разработчиков, которые уже сейчас могут предложить наиболее интересные способы использования функций 3D-визуализации в приложениях

eBay приобрёл создателей 3D-примерочных PhiSix

Сумма сделки не разглашается

eBay приобрёл создателей 3D-примерочных PhiSix
Сумма сделки не разглашается

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