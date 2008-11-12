От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге А также плейлист из 35 песен
От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге А также плейлист из 35 песен
В Петербурге и Москве выступят Nick Cave & The Bad Seeds
Концерты пройдут 25 и 27 июля 2018 года
12 концертов и фестивалей лета в ПетербургеSigur Rós на фестивале Stereoleto, King Midas Sound на Present Perfect, «Ленинград» на курорте «Игора» и другие музыкальные события
12 концертов и фестивалей лета в Петербурге Sigur Rós на фестивале Stereoleto, King Midas Sound на Present Perfect, «Ленинград» на курорте «Игора» и другие музыкальные события
Квартира недели (Петербург) Квартира на «Приморской» с цветными стенами, этническими деталями и светлой мебелью.
Квартира недели (Петербург) Квартира на «Приморской» с цветными стенами, этническими деталями и светлой мебелью.
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Новая концертная серия «УКРАИНА» в клубе А2 В Украине много позитива, в Украине много солнца и есть теплое море, в Украине самый вкусный хлеб и спелые фрукты, в Украине живут добрые люди, а еще в Украине очень много хорошей музыки!