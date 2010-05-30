Завтра в фуд-маркете «Станколит» пройдет вечеринка с бесплатной едой и напитками
На мероприятии сыграют три диджея — Sputnik, Needze и Арсений Aристов
Завтра в фуд-маркете «Станколит» пройдет вечеринка с бесплатной едой и напитками На мероприятии сыграют три диджея — Sputnik, Needze и Арсений Aристов
Под градусом: самые алкогольные места Москвы, часть 3 The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях, и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях.
Под градусом: самые алкогольные места Москвы, часть 3 The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях, и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях.
Друзья, по стаканчику? А не пойти ли нам всем в Жопу? Каким бы оскорбительным или отвратительным для некоторых не был этот Бар прямой кишки, тем не менее он является и объектом образовательной темы, т.к. подробно иллюстрирует анатомически правильный путь переваривания, переходя от языка до ануса и толстой кишки.