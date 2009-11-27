Фуд-корт «Подсолнухи»: Поесть и выпить с постирониейЕдиноросс Ковалев открывает культовое место на «Бульваре Рокоссовского»
Фуд-корт «Подсолнухи»: Поесть и выпить с постиронией Единоросс Ковалев открывает культовое место на «Бульваре Рокоссовского»
«Манеж» запускает курс лекций по истории искусств XX века
Лекции будут проходить по понедельникам в Гостином дворе
В «Гараже» пройдёт цикл встреч с художниками
Среди участников — Павел Пепперштейн, Анатолий Осмоловский, Дмитрий Гутов и другие
Магазин на бумаге: Журнал и газета UK Style The Village продолжает рассказывать о собственных изданиях московских магазинов, чтобы узнать, кто над ними работает, о чём пишет и зачем этим занимается.
Магазин на бумаге: Журнал и газета UK Style The Village продолжает рассказывать о собственных изданиях московских магазинов, чтобы узнать, кто над ними работает, о чём пишет и зачем этим занимается.
Открытие магазина Mood Swings Вчера на Никитском бульваре открылся мультибрендовый магазин «Mood Swings». Mood swings с английского – перемены в настроении. Хотя в приглашении это трактовалось как психологическая патология, а фантазии на тему «Алисы в стране чудес» на витринах эту тему развивали – магазин вышел стройным.