Открытие магазина Mood Swings Вчера на Никитском бульваре открылся мультибрендовый магазин «Mood Swings». Mood swings с английского – перемены в настроении. Хотя в приглашении это трактовалось как психологическая патология, а фантазии на тему «Алисы в стране чудес» на витринах эту тему развивали – магазин вышел стройным.