Рай на Земле Когда я сижу летом дома, и из окна до меня доносится шум машин, гвалт толпы и жужжание надоедливых насекомых, мне не хочется поехать отдыхать на моря. Самое большее, о чём я мечтаю в этот момент , это оказаться в таком милом и волнующем сердце месте, почувствовать на лице прохладу и микроскопические капельки воды, насладиться спокойствием природы и лёгким перезвоном травы на...