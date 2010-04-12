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Q&A: Как переносят карантин в других странах
Q&A: Как переносят карантин в других странах Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями
Q&A: Как переносят карантин в других странах

Q&A: Как переносят карантин в других странах
Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями

Украшения, елочные игрушки и другие сувениры Пушкинского музея к выставке Гейнсборо

Хороший новогодний подарок для любителей британского живописца

Украшения, елочные игрушки и другие сувениры Пушкинского музея к выставке Гейнсборо
Хороший новогодний подарок для любителей британского живописца

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы

Раньше срок составлял только четыре месяца

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы
Раньше срок составлял только четыре месяца

Преподаватели НИУ ВШЭ расскажут об истории английской монархии

Занятия будут проходить в Старом Английском дворе

Преподаватели НИУ ВШЭ расскажут об истории английской монархии
Занятия будут проходить в Старом Английском дворе

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе
Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Фестиваль «Новое британское кино» начнется в Москве 30 октября

Помимо кинопоказов гости посетят образовательные лекции

Фестиваль «Новое британское кино» начнется в Москве 30 октября
Помимо кинопоказов гости посетят образовательные лекции

К 2020 году в «Зарядье» появится памятник Шекспиру

Монумент установят рядом с музеем «Старый английский двор»

К 2020 году в «Зарядье» появится памятник Шекспиру
Монумент установят рядом с музеем «Старый английский двор»

В отеле Ritz пройдет выставка о британском образовании Study UK

Для гостей проведут мастер-классы и розыгрыш призов

В отеле Ritz пройдет выставка о британском образовании Study UK
Для гостей проведут мастер-классы и розыгрыш призов

В Зарядье обнаружили медальон XVI века с розой Тюдоров

Его передадут в Музей Москвы

В Зарядье обнаружили медальон XVI века с розой Тюдоров
Его передадут в Музей Москвы

На Комсомольском проспекте открылся ресторан английской кухни Archie

В меню — английские завтраки, Fish&Chips и другие традиционные английские блюда

На Комсомольском проспекте открылся ресторан английской кухни Archie
В меню — английские завтраки, Fish&Chips и другие традиционные английские блюда

Обнародована программа к открытию Года языка и литературы Великобритании и России

В Третьяковской галерее открывается выставка английского портрета

Обнародована программа к открытию Года языка и литературы Великобритании и России
В Третьяковской галерее открывается выставка английского портрета

Зачем в Англии построили дом из зубных щеток и джинсов
Зачем в Англии построили дом из зубных щеток и джинсов Архитектор Бейкер-Браун вышел на борьбу с дефицитом недорогого жилья — он построил дом из щёток, видеокассет и джинсов, который стоит в несколько раз дешевле обычного. The Village выяснил подробности
Зачем в Англии построили дом из зубных щеток и джинсов

Зачем в Англии построили дом из зубных щеток и джинсов
Архитектор Бейкер-Браун вышел на борьбу с дефицитом недорогого жилья — он построил дом из щёток, видеокассет и джинсов, который стоит в несколько раз дешевле обычного. The Village выяснил подробности

«Путешествие»: Гастротур лучших друзей в британское захолустье
«Путешествие»: Гастротур лучших друзей в британское захолустье The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о фильме «Путешествие» Майкла Уинтерботтома
«Путешествие»: Гастротур лучших друзей в британское захолустье

«Путешествие»: Гастротур лучших друзей в британское захолустье
The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о фильме «Путешествие» Майкла Уинтерботтома

Почему правительства европейских стран уходят в отставку Вчера правительство Франции во главе с премьер-министром Мануэлем Вальсом подало в отставку. The Village посмотрел, почему это произошло, и где ещё в Европе в последнее время случались отставки

Почему правительства европейских стран уходят в отставку
Вчера правительство Франции во главе с премьер-министром Мануэлем Вальсом подало в отставку. The Village посмотрел, почему это произошло, и где ещё в Европе в последнее время случались отставки

Как подбирают сотрудников в магазине UK Style
Как подбирают сотрудников в магазине UK Style The Village решил узнать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый москвич заходил не раз. В новом выпуске — сотрудники UK Style на Никитском бульваре
Как подбирают сотрудников в магазине UK Style

Как подбирают сотрудников в магазине UK Style
The Village решил узнать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый москвич заходил не раз. В новом выпуске — сотрудники UK Style на Никитском бульваре

Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов
Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов 3D-тоннель, солнце на остановках и лазерное футбольное поле — The Village выяснил, как освещение меняет жизнь людей во Вьетнаме, Швеции, США, Норвегии и Англии.
Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов

Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов
3D-тоннель, солнце на остановках и лазерное футбольное поле — The Village выяснил, как освещение меняет жизнь людей во Вьетнаме, Швеции, США, Норвегии и Англии.

Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора
Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора Часто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.
Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора

Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора
Часто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.

Рай на Земле Когда я сижу летом дома, и из окна до меня доносится шум машин, гвалт толпы и жужжание надоедливых насекомых, мне не хочется поехать отдыхать на моря. Самое большее, о чём я мечтаю в этот момент , это оказаться в таком милом и волнующем сердце месте, почувствовать на лице прохладу и микроскопические капельки воды, насладиться спокойствием природы и лёгким перезвоном травы на...

Рай на Земле
Когда я сижу летом дома, и из окна до меня доносится шум машин, гвалт толпы и жужжание надоедливых насекомых, мне не хочется поехать отдыхать на моря. Самое большее, о чём я мечтаю в этот момент , это оказаться в таком милом и волнующем сердце месте, почувствовать на лице прохладу и микроскопические капельки воды, насладиться спокойствием природы и лёгким перезвоном травы на...

Терминал: люди в ожидании рейса
Терминал: люди в ожидании рейса Рассказы людей, застрявших в Шереметьево из-за вулкана&nbsp;Эйяфьятлайокудль.
Терминал: люди в ожидании рейса

Терминал: люди в ожидании рейса
Рассказы людей, застрявших в Шереметьево из-за вулкана&nbsp;Эйяфьятлайокудль.

Замки: средние века и немного романтики ГЕРМАНИЯ

Замки: средние века и немного романтики
ГЕРМАНИЯ

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