Q&A: Как переносят карантин в других странах Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями
Украшения, елочные игрушки и другие сувениры Пушкинского музея к выставке Гейнсборо
Хороший новогодний подарок для любителей британского живописца
Украшения, елочные игрушки и другие сувениры Пушкинского музея к выставке Гейнсборо Хороший новогодний подарок для любителей британского живописца
Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы
Раньше срок составлял только четыре месяца
Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы Раньше срок составлял только четыре месяца
Преподаватели НИУ ВШЭ расскажут об истории английской монархии
Занятия будут проходить в Старом Английском дворе
Преподаватели НИУ ВШЭ расскажут об истории английской монархии Занятия будут проходить в Старом Английском дворе
Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе
Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах
Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах
Фестиваль «Новое британское кино» начнется в Москве 30 октября
Помимо кинопоказов гости посетят образовательные лекции
Фестиваль «Новое британское кино» начнется в Москве 30 октября Помимо кинопоказов гости посетят образовательные лекции
К 2020 году в «Зарядье» появится памятник Шекспиру
Монумент установят рядом с музеем «Старый английский двор»
К 2020 году в «Зарядье» появится памятник Шекспиру Монумент установят рядом с музеем «Старый английский двор»
В отеле Ritz пройдет выставка о британском образовании Study UK
Для гостей проведут мастер-классы и розыгрыш призов
В отеле Ritz пройдет выставка о британском образовании Study UK Для гостей проведут мастер-классы и розыгрыш призов
В Зарядье обнаружили медальон XVI века с розой Тюдоров Его передадут в Музей Москвы
На Комсомольском проспекте открылся ресторан английской кухни Archie
В меню — английские завтраки, Fish&Chips и другие традиционные английские блюда
На Комсомольском проспекте открылся ресторан английской кухни Archie В меню — английские завтраки, Fish&Chips и другие традиционные английские блюда
Обнародована программа к открытию Года языка и литературы Великобритании и России
В Третьяковской галерее открывается выставка английского портрета