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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Приложение «Звук» от «Сбера» пропало из App Store

Приложение «Звук» от «Сбера» пропало из App Store

Apple нашла уязвимость в системе безопасности iPhone, iPad и Mac

Apple нашла уязвимость в системе безопасности iPhone, iPad и Mac

Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ в iOS-приложении

Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ в iOS-приложении

Исследование: Цены на телефоны вернулись к уровню начала февраля

Исследование: Цены на телефоны вернулись к уровню начала февраля

Суд оштрафовал Apple за отказ хранить данные пользователей в России

Суд оштрафовал Apple за отказ хранить данные пользователей в России

Магазины Re:Store стали ввозить продукцию Apple по параллельному импорту

Магазины Re:Store стали ввозить продукцию Apple по параллельному импорту

Самые дорогие бренды мира по версии Kantar BrandZ
Рейтинг
16 июня 2022

Самые дорогие бренды мира по версии Kantar BrandZ

Apple анонсировала MacBook Air с чипом M2 и iOS 16 с новым экраном блокировки
7 июня 2022

Apple анонсировала MacBook Air с чипом M2 и iOS 16 с новым экраном блокировки

Ритейлеры техники Apple в России начали закрывать убыточные магазины
24 мая 2022

Ритейлеры техники Apple в России начали закрывать убыточные магазины

12 мая 2022

Apple отключила оплату в App Store со счетов «Мегафона», Yota и Tele2

Apple прекратит выпускать плееры iPod
11 мая 2022

Apple прекратит выпускать плееры iPod

Россияне потребовали от Apple моральной компенсации из-за Apple Pay
27 апреля 2022

Россияне потребовали от Apple моральной компенсации из-за Apple Pay

В Сети удвоилось число мошеннических магазинов Apple
25 марта 2022

В Сети удвоилось число мошеннических магазинов Apple

обновлено26 марта 2022

Google отказался подключать карты «МИР» к Google Pay

Apple оставила россиян без весенней презентации
8 марта 2022

Apple оставила россиян без весенней презентации

Товары Apple подорожали на 45 % для россиян
3 марта 2022

Товары Apple подорожали на 45 % для россиян

Магазины re:Store в ближайшее время снова откроются в России
обновлено2 марта 2022

Магазины re:Store в ближайшее время снова откроются в России

1 марта 2022

Работа Apple Pay в России ограничена

1 марта 2022

Официальный российский интернет-магазин Apple прекратил продавать технику

6 февраля 2022

Apple покажет новые iPhone SE и iPad Air на презентации 8 марта

4 февраля 2022

Apple и Spotify официально открыли офисы в России

28 января 2022

В тестовую версию новой iOS добавили возможность использовать Face ID в маске

Рейтинг
26 января 2022

Самые дорогие бренды в мире

Apple выберет лучшие макрофото, снятые на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max
Конкурс
26 января 2022

Apple выберет лучшие макрофото, снятые на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max

Приятное с полезным: 27 отличных гаджетов в подарок
Приятное с полезным: 27 отличных гаджетов в подарок Для киберспортсменов, домашних садоводов, пивозавров и всех остальных
Приятное с полезным: 27 отличных гаджетов в подарок

Приятное с полезным: 27 отличных гаджетов в подарок
Для киберспортсменов, домашних садоводов, пивозавров и всех остальных

14 декабря 2021

Apple выпустила обновление iOS. Теперь личные данные умерших можно передавать по наследству

League of Legends, Canva, Among Us!: Самые популярные приложения Apple 2021 года
Список
2 декабря 2021

League of Legends, Canva, Among Us!: Самые популярные приложения Apple 2021 года

10 ноября 2021

Apple разрешила оплачивать приложения и подписки картами «Мир»

«Самокат» подал иск на Apple. Компания хотела удалить сервис доставки из AppStore
28 октября 2021

«Самокат» подал иск на Apple. Компания хотела удалить сервис доставки из AppStore

27 октября 2021

ФАС возбудила дело против Apple. Она не извещала клиентов о том, что можно покупать товары вне AppStore

26 октября 2021

Apple выпустила новую macOS и анонсировала запуск Fitness+ в России

Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max
Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max Чем хорош и плох самый большой, мощный и дорогой телефон из новой линейки гаджетов Apple
Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max

Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max
Чем хорош и плох самый большой, мощный и дорогой телефон из новой линейки гаджетов Apple

Apple выпустила iOS 15 — что в ней нового и как ее установить
21 сентября 2021

Apple выпустила iOS 15 — что в ней нового и как ее установить

17 сентября 2021

Apple отключила в России функцию для обхода блокировок

обновлено9 октября 2021

Google вернул приложение «Навальный» в магазин приложений

Apple показала iPhone 13 и часы с увеличенным экраном
15 сентября 2021

Apple показала iPhone 13 и часы с увеличенным экраном

24 августа 2021

Apple обошла обязательную предустановку российских приложений

20 августа 2021

Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store

27 апреля 2021

Apple Music запустил чарты с песнями, популярными в разных городах мира. Там есть Москва и Санкт-Петербург

13 апреля 2021

Apple назначила очередную презентацию на 20 апреля. До официального релиза дату раскрыла Siri

16 марта 2021

Apple согласилась предустанаваливать российские программы на гаджеты, которые продаются в стране

Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей
Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей Объемный звук, шумоподавление и вес почти 400 граммов
Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей

Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей
Объемный звук, шумоподавление и вес почти 400 граммов

2 февраля 2021

iPhone будет распознавать лицо в маске и защищать личные данные пользователя

От всей души: 10 классных, но неприлично дорогих подарков
От всей души: 10 классных, но неприлично дорогих подарков Большие наушники Apple, шахматы для королевских гамбитов и сундук с пирожными
От всей души: 10 классных, но неприлично дорогих подарков

От всей души: 10 классных, но неприлично дорогих подарков
Большие наушники Apple, шахматы для королевских гамбитов и сундук с пирожными

Новогоднее чудо техники: 15 отличных гаджетов в подарок
Новогоднее чудо техники: 15 отличных гаджетов в подарок Для домашних тренировок, наблюдения за собаками, идеальных селфи и заботы о себе
Новогоднее чудо техники: 15 отличных гаджетов в подарок

Новогоднее чудо техники: 15 отличных гаджетов в подарок
Для домашних тренировок, наблюдения за собаками, идеальных селфи и заботы о себе

«Собственность Гриши»: На гаджеты Apple при покупке будут бесплатно наносить гравировку
10 декабря 2020

«Собственность Гриши»: На гаджеты Apple при покупке будут бесплатно наносить гравировку

Apple выпустила накладные наушники AirPods Max. Они стоят почти 63 тысячи рублей
8 декабря 2020

Apple выпустила накладные наушники AirPods Max. Они стоят почти 63 тысячи рублей

4 декабря 2020

Продажи новых айфонов в России упали в три раза. Их не найти в магазинах

Самые популярные песни и артисты в российском Apple Music
Рейтинг
3 декабря 2020

Самые популярные песни и артисты в российском Apple Music

Рейтинг
2 декабря 2020

Самые популярные приложения для iPhone в России

2 декабря 2020

Endel стал одним из лучших приложений года по версии Apple

30 ноября 2020

Apple подала в суд на ФАС. Ранее служба обвинила компанию в нарушениях на рынке приложений

19 ноября 2020

Apple подвела итоги своей ежегодной музыкальной премии. Артистом года стал Lil Baby

11 ноября 2020

Apple выпустила новые MacBook. В России они будут стоить от 100 тысяч рублей

В России на Apple Watch появится приложение «ЭКГ»
2 ноября 2020

В России на Apple Watch появится приложение «ЭКГ»

30 октября 2020

В России запустилась единая подписка на сервисы Apple

Как россияне создали приложение Endel, где теперь есть колыбельная Grimes и искусственного интеллекта
Как россияне создали приложение Endel, где теперь есть колыбельная Grimes и искусственного интеллекта И как звучит «AI Lullaby» для X Æ A-12
Как россияне создали приложение Endel, где теперь есть колыбельная Grimes и искусственного интеллекта

Как россияне создали приложение Endel, где теперь есть колыбельная Grimes и искусственного интеллекта
И как звучит «AI Lullaby» для X Æ A-12

27 октября 2020

Цены на приложения в App Store вырастут из-за курса валют

14 октября 2020

Продукты Apple в России подорожали после очередной презентации компании

Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple
Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple
Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple

Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple

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