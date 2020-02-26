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Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей
Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей Объемный звук, шумоподавление и вес почти 400 граммов
Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей

Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей
Объемный звук, шумоподавление и вес почти 400 граммов

Как россияне создали приложение Endel, где теперь есть колыбельная Grimes и искусственного интеллекта
Как россияне создали приложение Endel, где теперь есть колыбельная Grimes и искусственного интеллекта И как звучит «AI Lullaby» для X Æ A-12
Как россияне создали приложение Endel, где теперь есть колыбельная Grimes и искусственного интеллекта

Как россияне создали приложение Endel, где теперь есть колыбельная Grimes и искусственного интеллекта
И как звучит «AI Lullaby» для X Æ A-12

Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple
Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple
Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple

Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Лучший снимок сделал парень из Петербурга

Лучшие фотографии, снятые на айфон
Лучший снимок сделал парень из Петербурга

Матрешка, ниндзя и Додо: Apple представила новые эмодзи

Символ трансгендерности, пиньята и бобер

Матрешка, ниндзя и Додо: Apple представила новые эмодзи
Символ трансгендерности, пиньята и бобер

Приложения с лучшим дизайном, по версии Apple

От редакторов фотографий до игр для детей

Приложения с лучшим дизайном, по версии Apple
От редакторов фотографий до игр для детей

Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple

Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки

Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple
Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки

«Коммерсантъ»: ФАС уступила Apple. Российские приложения на гаджеты предустанавливать необязательно

Никакого духовно-нравственного ПО

«Коммерсантъ»: ФАС уступила Apple. Российские приложения на гаджеты предустанавливать необязательно
Никакого духовно-нравственного ПО

Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями

Разблокировать смартфон в маске теперь можно чуть быстрее

Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями
Разблокировать смартфон в маске теперь можно чуть быстрее

Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей
Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей Что умеет и чего не умеет новый SE
Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей

Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей
Что умеет и чего не умеет новый SE

Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro. Это был последний макбук с «бабочкой»

Цена устройства — от 120 тысяч рублей

Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro. Это был последний макбук с «бабочкой»
Цена устройства — от 120 тысяч рублей

Apple представила новый бюджетный iPhone SE с начинкой iPhone 11

Предзаказ можно сделать с 23 апреля

Apple представила новый бюджетный iPhone SE с начинкой iPhone 11
Предзаказ можно сделать с 23 апреля

Apple TV+ откроет бесплатный доступ к части сериалов и фильмов на время карантина

Среди них — хиты «Дом с прислугой» и «Ради всего человечества»

Apple TV+ откроет бесплатный доступ к части сериалов и фильмов на время карантина
Среди них — хиты «Дом с прислугой» и «Ради всего человечества»

Apple обновила iOS. Вот что изменилось

Новые Memoji, совместный доступ к iCloud и трекпад на айпаде

Apple обновила iOS. Вот что изменилось
Новые Memoji, совместный доступ к iCloud и трекпад на айпаде

Apple показала новый iPad Pro и MacBook Air с нормальной клавиатурой

Вирусы вирусами, а «яблоки» зреют по расписанию

Apple показала новый iPad Pro и MacBook Air с нормальной клавиатурой
Вирусы вирусами, а «яблоки» зреют по расписанию

В России резко выросли продажи смартфонов

Ажиотаж мог возникнуть из-за коронавируса и обвала рубля

В России резко выросли продажи смартфонов
Ажиотаж мог возникнуть из-за коронавируса и обвала рубля

Пятичасовая прогулка по Эрмитажу, снятая на iPhone

Режиссером проекта стала Аксинья Гог

Пятичасовая прогулка по Эрмитажу, снятая на iPhone
Режиссером проекта стала Аксинья Гог

Половина победителей конкурса Apple на лучшие фото в ночном режиме — из России. Вот их работы

Снимки появятся на билбордах разных стран

Половина победителей конкурса Apple на лучшие фото в ночном режиме — из России. Вот их работы
Снимки появятся на билбордах разных стран

Сервис GeekX теперь продает подержанные макбуки

На каждое устройство действует полноценная гарантия

Сервис GeekX теперь продает подержанные макбуки
На каждое устройство действует полноценная гарантия

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