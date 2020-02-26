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Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки
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Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями
Разблокировать смартфон в маске теперь можно чуть быстрее
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Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro. Это был последний макбук с «бабочкой»
Цена устройства — от 120 тысяч рублей
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Apple представила новый бюджетный iPhone SE с начинкой iPhone 11
Предзаказ можно сделать с 23 апреля
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Apple TV+ откроет бесплатный доступ к части сериалов и фильмов на время карантина
Среди них — хиты «Дом с прислугой» и «Ради всего человечества»
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Новые Memoji, совместный доступ к iCloud и трекпад на айпаде
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Вирусы вирусами, а «яблоки» зреют по расписанию
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В России резко выросли продажи смартфонов
Ажиотаж мог возникнуть из-за коронавируса и обвала рубля
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