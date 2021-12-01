Записки о городе, танцующем танго .Первая мысль, которая пришла мне голову по дороге из аэропорта была не о ярко-сияющем зимнем солнце, и даже не о мягкой постели после столь длинного перелёта, а: КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?! Пролететь полмира и оказаться в Европе!! В цивилизации.