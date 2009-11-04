17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России

Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России
Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку

Сайт с реестром полетов закрыли после публикации о кокаиновом спецборте

Тем временем российские власти заявили о поддельных фото в твиттере аргентинской жандармерии

Сайт с реестром полетов закрыли после публикации о кокаиновом спецборте
Тем временем российские власти заявили о поддельных фото в твиттере аргентинской жандармерии

Из школы при посольстве России в Аргентине изъяли 389 килограммов кокаина

Их подменили на муку перед отправкой в Россию

Из школы при посольстве России в Аргентине изъяли 389 килограммов кокаина
Их подменили на муку перед отправкой в Россию

Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны
Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны

Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2 Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2

Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В «Музеоне» пройдет фестиваль «Аргентина в России»

В программе — танцевальные и языковые мастер-классы

В «Музеоне» пройдет фестиваль «Аргентина в России»
В программе — танцевальные и языковые мастер-классы

В Москве пройдет Неделя аргентинского кино

Показы состоятся в период с 14 по 18 ноября в Доме кино

В Москве пройдет Неделя аргентинского кино
Показы состоятся в период с 14 по 18 ноября в Доме кино

Взлом iPhone «серыми шляпами», проблемы Uber и лучшие интернет-банки России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Взлом iPhone «серыми шляпами», проблемы Uber и лучшие интернет-банки России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Стоит ли переезжать в Аргентину

Стоит ли переезжать в АргентинуThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Южную Америку и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Аргентину

Стоит ли переезжать в Аргентину
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Южную Америку и чего от этого ждать

Москва запустит рекламные автобусы в Иране и странах БРИКС

Рекламировать столицу России будут в Аргентине, Мексике, Чили, Перу, Сербии, Таиланде и Японии

Москва запустит рекламные автобусы в Иране и странах БРИКС
Рекламировать столицу России будут в Аргентине, Мексике, Чили, Перу, Сербии, Таиланде и Японии

Пентхаус художников в Буэнос-Айресе
Пентхаус художников в Буэнос-Айресе Квартира с воссозданным и обновлённым интерьером начала XX века, подлинниками Имзов, коллекцией дагерротипов первого президента Аргентины и видом на площадь Конгресса
Пентхаус художников в Буэнос-Айресе

Пентхаус художников в Буэнос-Айресе
Квартира с воссозданным и обновлённым интерьером начала XX века, подлинниками Имзов, коллекцией дагерротипов первого президента Аргентины и видом на площадь Конгресса

Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию
Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию The Village разбирается, откуда теперь привозят продукты питания и почему они дорожают
Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию

Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию
The Village разбирается, откуда теперь привозят продукты питания и почему они дорожают

Ужин Door 19 на 12 человек в редакции The Village
Ужин Door 19 на 12 человек в редакции The Village Шеф-повар из Аргентины Соледад Нарделли и 12 человек из офиса Look At Media поужинали и поговорили о еде
Ужин Door 19 на 12 человек в редакции The Village

Ужин Door 19 на 12 человек в редакции The Village
Шеф-повар из Аргентины Соледад Нарделли и 12 человек из офиса Look At Media поужинали и поговорили о еде

Эксперты — о запрете на импорт иностранных продуктов The Village поговорил с аналитиками потребительского рынка о том, что значит новый указ, как он будет работать и почему это стало возможно

Эксперты — о запрете на импорт иностранных продуктов
The Village поговорил с аналитиками потребительского рынка о том, что значит новый указ, как он будет работать и почему это стало возможно

Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран
Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран Падая, рубль догоняет лиру, песо и реал. H&F спросил экспертов о том, что происходит с развивающимися рынками и как это отразится на России.
Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран

Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран
Падая, рубль догоняет лиру, песо и реал. H&F спросил экспертов о том, что происходит с развивающимися рынками и как это отразится на России.

Программа отдела культуры Центра ADELANTE-сентябрь 2010 Надеемся, что после месяца отдыха ты полон энергии, ведь в сентябре наша программа наполнена событиями, которые ты не можешь пропустить. В первую очередь, мы хотели бы напомнить, что многие страны Латинской Америки отмечают в этом месяце День независимости. Если ты уже побывал в этих странах или в Испании, то сможешь похвастаться своими каникулами, отправив свою лучшую фотографию на...

Программа отдела культуры Центра ADELANTE-сентябрь 2010
Надеемся, что после месяца отдыха ты полон энергии, ведь в сентябре наша программа наполнена событиями, которые ты не можешь пропустить. В первую очередь, мы хотели бы напомнить, что многие страны Латинской Америки отмечают в этом месяце День независимости. Если ты уже побывал в этих странах или в Испании, то сможешь похвастаться своими каникулами, отправив свою лучшую фотографию на...

Программа мероприятий Центра ADELANTE на июнь 2010 г  Información en español. После интереснейших «Дней Мексики в Санкт-Петербурге» в мае, нас ждет не менее интересный и насыщенный июнь, который мы решили посвятить театру. Ведь в июне к нам в город приезжают сразу две театральные компании, из Аргентины и Испании, которые представят свои спектакли на испанском языке на петербургских сценах. Помимо этого тебя ждет множество других...

Программа мероприятий Центра ADELANTE на июнь 2010 г
 Información en español. После интереснейших «Дней Мексики в Санкт-Петербурге» в мае, нас ждет не менее интересный и насыщенный июнь, который мы решили посвятить театру. Ведь в июне к нам в город приезжают сразу две театральные компании, из Аргентины и Испании, которые представят свои спектакли на испанском языке на петербургских сценах. Помимо этого тебя ждет множество других...

Топ тревел-точек планеты-2010. Часть 1 1. Шри-Ланка

Топ тревел-точек планеты-2010. Часть 1
1. Шри-Ланка

Культурная программа на декабрь 2009 г Санкт-Петербург, декабрь 2009 г. Весь ноябрь мы путешествовали по Латинской Америке: мы потанцевали танго, насмотрелись бразильских фильмов, предварительно поучив португальский, читали все вместе современную чилийскую литературу. Но нам этого мало! Продолжай «путешествовать» вместе с нами по Бразилии, Чили и Аргентине, узнавая еще больше о культурах этих замечательных стран. В течение...

Культурная программа на декабрь 2009 г
Санкт-Петербург, декабрь 2009 г. Весь ноябрь мы путешествовали по Латинской Америке: мы потанцевали танго, насмотрелись бразильских фильмов, предварительно поучив португальский, читали все вместе современную чилийскую литературу. Но нам этого мало! Продолжай «путешествовать» вместе с нами по Бразилии, Чили и Аргентине, узнавая еще больше о культурах этих замечательных стран. В течение...

Культурная программа Центра ADELANTE на ноябрь 2009 г в течение ноября и декабря открывай вместе с нами все многообразие богатых, удивительных и для многих незнакомых культур трех самых больших стран Латинской Америки: Бразилии, Чили и Аргентины.

Культурная программа Центра ADELANTE на ноябрь 2009 г
в течение ноября и декабря открывай вместе с нами все многообразие богатых, удивительных и для многих незнакомых культур трех самых больших стран Латинской Америки: Бразилии, Чили и Аргентины.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ