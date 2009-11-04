Культурная программа на декабрь 2009 г Санкт-Петербург, декабрь 2009 г. Весь ноябрь мы путешествовали по Латинской Америке: мы потанцевали танго, насмотрелись бразильских фильмов, предварительно поучив португальский, читали все вместе современную чилийскую литературу. Но нам этого мало! Продолжай «путешествовать» вместе с нами по Бразилии, Чили и Аргентине, узнавая еще больше о культурах этих замечательных стран. В течение...