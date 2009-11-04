Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России
Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку
Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку
Сайт с реестром полетов закрыли после публикации о кокаиновом спецборте
Тем временем российские власти заявили о поддельных фото в твиттере аргентинской жандармерии
Сайт с реестром полетов закрыли после публикации о кокаиновом спецборте Тем временем российские власти заявили о поддельных фото в твиттере аргентинской жандармерии
Из школы при посольстве России в Аргентине изъяли 389 килограммов кокаина
Их подменили на муку перед отправкой в Россию
Из школы при посольстве России в Аргентине изъяли 389 килограммов кокаина Их подменили на муку перед отправкой в Россию
Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2 Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В «Музеоне» пройдет фестиваль «Аргентина в России»
В программе — танцевальные и языковые мастер-классы
В «Музеоне» пройдет фестиваль «Аргентина в России» В программе — танцевальные и языковые мастер-классы
В Москве пройдет Неделя аргентинского кино
Показы состоятся в период с 14 по 18 ноября в Доме кино
В Москве пройдет Неделя аргентинского кино Показы состоятся в период с 14 по 18 ноября в Доме кино
Взлом iPhone «серыми шляпами», проблемы Uber и лучшие интернет-банки России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Взлом iPhone «серыми шляпами», проблемы Uber и лучшие интернет-банки России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Стоит ли переезжать в АргентинуThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Южную Америку и чего от этого ждать
Стоит ли переезжать в Аргентину The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Южную Америку и чего от этого ждать
Москва запустит рекламные автобусы в Иране и странах БРИКС
Рекламировать столицу России будут в Аргентине, Мексике, Чили, Перу, Сербии, Таиланде и Японии