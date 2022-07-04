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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Владимир Путин увеличил число военнослужащих

Владимир Путин увеличил число военнослужащих

Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России
Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России
Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России

Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России

Что известно о рабочих и заключенных, которых вербуют для ***** с Украиной
Что известно о рабочих и заключенных, которых вербуют для ***** с Украиной
Что известно о рабочих и заключенных, которых вербуют для ***** с Украиной

Что известно о рабочих и заключенных, которых вербуют для ***** с Украиной

Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией
Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией Что это значит для компаний и рядовых покупателей
Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией

Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией
Что это значит для компаний и рядовых покупателей

Хоккеисту Капризову отказали во въезде в США

Хоккеисту Капризову отказали во въезде в США

Госдума приняла закон, который заставляет бизнес выполнять госзаказы для армии

обновлено

Госдума приняла закон, который заставляет бизнес выполнять госзаказы для армии

обновлено4 июля 2022

Хоккеиста, задержанного за уклонение от армии, доставили в Северодвинск

Заставить бизнес выполнять госзаказы для армии
Предложение дня
1 июля 2022

Заставить бизнес выполнять госзаказы для армии

Госдума отложила законопроект о приеме выпускников школ на контрактную службу
обновлено28 июня 2022

Госдума отложила законопроект о приеме выпускников школ на контрактную службу

«Если человек готов отстаивать убеждения, в армию его не призовут»
«Если человек готов отстаивать убеждения, в армию его не призовут» Юрист Арсений Левинсон — об альтернативной службе
«Если человек готов отстаивать убеждения, в армию его не призовут»

«Если человек готов отстаивать убеждения, в армию его не призовут»
Юрист Арсений Левинсон — об альтернативной службе

«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках
«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках Но она не сдается
«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках

«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках
Но она не сдается

На политика Михаила Лобанова завели дело о дискредитации российской армии
8 июня 2022

На политика Михаила Лобанова завели дело о дискредитации российской армии

29 мая 2022

В Подмосковье мать сдала в полицию сына, который уклонялся от армии

Цифра дня
24 мая 2022

Сколько уголовных дел возбудили за фейки о российской армии

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для контрактников
обновлено28 мая 2022

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для контрактников

Сервис, который отправляет письма региональным депутатам
Ссылка дня
26 апреля 2022

Сервис, который отправляет письма региональным депутатам

Сергей Шойгу: Призывники в горячие точки направляться не будут
29 марта 2022

Сергей Шойгу: Призывники в горячие точки направляться не будут

IT-специалисты из России получат отсрочку от армии
29 марта 2022

IT-специалисты из России получат отсрочку от армии

Создать кибервойска в России
Предложение дня
22 марта 2022

Создать кибервойска в России

Что делать, если вашего ребенка привлекли к военным флешмобам
Инструкция
21 марта 2022

Что делать, если вашего ребенка привлекли к военным флешмобам

обновлено22 февраля 2022

Совфед разрешил использовать армию России за рубежом

Список
29 января 2021

Больше 100 видов работ, которые можно выбрать вместо армии

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся из армии. Год назад его увезли служить на Новую Землю
23 декабря 2020

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся из армии. Год назад его увезли служить на Новую Землю

Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию

Его увезли в военную часть в Архангельске

Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию

Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию

Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова

Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию

Россия заняла четвертое место в мире по военным расходам

За год траты выросли на 4,5 %

Россия заняла четвертое место в мире по военным расходам

К борьбе с коронавирусом хотят привлечь армию

Путин дал новые поручения по борьбе с эпидемией

К борьбе с коронавирусом хотят привлечь армию

СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве

Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая

СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве

Комиссия ВШЭ решила отчислить студента с военной кафедры. Он просил не поздравлять его с 23 Февраля

Молодой человек против участия в войне, а вузу нужны истинные защитники

Комиссия ВШЭ решила отчислить студента с военной кафедры. Он просил не поздравлять его с 23 Февраля

Самые аморальные поступки, по версии россиян

От измены до проезда зайцем

Самые аморальные поступки, по версии россиян

Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат

«Вообще я считала, что меня трудно удивить», — написала Мария Цветкова

Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат

В парке «Патриот» построят центр «АВАНГАРД». Туда хотят отправлять школьников на военные сборы

«А — армейская, В — воля, А — атака, Н — напор, Г — гордость, А — активность, Р — России, Д — дозор»

В парке «Патриот» построят центр «АВАНГАРД». Туда хотят отправлять школьников на военные сборы

Минобороны займется переработкой мусора в военных частях

Таким образом хотят снизить нагрузку на полигоны

Минобороны займется переработкой мусора в военных частях

Российский беспилотник-шпион в виде полярной совы

Разработчики отметили, что также могут сделать дроны в виде соколов

Российский беспилотник-шпион в виде полярной совы

«Армия России» и Black Star показали совместную коллекцию одежды

В линейке есть детские вещи

«Армия России» и Black Star показали совместную коллекцию одежды

Владимир Путин — об отказе от призыва в армию

Государство занимается созданием профессиональных войск

Владимир Путин — об отказе от призыва в армию

В журнале Минобороны рассказали об успешном обучении телепатии

Тренировки по боевой парапсихологии проходили в сотрудничестве с дельфинами

В журнале Минобороны рассказали об успешном обучении телепатии

Госдума приняла закон о дополнительной отсрочке от армии

Отсрочку получат магистранты, ученики колледжей и студенты подготовительных курсов при вузах

Госдума приняла закон о дополнительной отсрочке от армии

Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных

Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям

Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных

«Зря вы это празднуете»: Мужчины — о том, почему они не любят 23 Февраля
«Зря вы это празднуете»: Мужчины — о том, почему они не любят 23 Февраля «Отмечать мужской день в День армии, на мой взгляд, ужасное оскорбление для воевавших женщин»
«Зря вы это празднуете»: Мужчины — о том, почему они не любят 23 Февраля

«Зря вы это празднуете»: Мужчины — о том, почему они не любят 23 Февраля
«Отмечать мужской день в День армии, на мой взгляд, ужасное оскорбление для воевавших женщин»

Сколько россиян опасаются войны с другими странами

Большинство считают, что армия сможет защитить Россию

Сколько россиян опасаются войны с другими странами

«Медиазона»: Военкоматы Москвы перед праздниками начали забирать молодых людей в армию одним днем

На ситуацию обратила внимание правозащитная организация «Гражданин и армия»

«Медиазона»: Военкоматы Москвы перед праздниками начали забирать молодых людей в армию одним днем

«Левада-центр»: Доверие россиян к Путину упало до уровня 2013 года

Впервые за последние годы россияне стали больше доверять армии, а не главе государства

«Левада-центр»: Доверие россиян к Путину упало до уровня 2013 года

В главном храме Минобороны начнут готовить военных священников

При этом армия не намерена возвращаться к девизу «За веру, царя и Отечество!», заявил замминистра обороны

В главном храме Минобороны начнут готовить военных священников

Студенты вузов без военных кафедр получат возможность избежать призыва

Учащиеся смогут пройти обучение в военных центрах при других вузах

Студенты вузов без военных кафедр получат возможность избежать призыва

«Пошлая Молли» и Монеточка присоединились к бойкоту «Нашествия»

Ранее несколько рок-групп отказались от участия в фестивале из-за сотрудничества организаторов с Минобороны

«Пошлая Молли» и Монеточка присоединились к бойкоту «Нашествия»

Три группы отказались выступать на «Нашествии» из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны

Музыканты не хотят выступать рядом с военной техникой

Три группы отказались выступать на «Нашествии» из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны

Минобороны открыло горячую линию для призывников

Ведомство обещает решить по телефону проблемы призывников

Минобороны открыло горячую линию для призывников

На что живут военные
На что живут военные Спецназовец рассказал про отбор в элитные войска, запрет на смартфоны и перспективы получить жилье
На что живут военные

На что живут военные
Спецназовец рассказал про отбор в элитные войска, запрет на смартфоны и перспективы получить жилье

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году

Через 12 лет вооруженные силы США останутся золотым стандартом

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году

«Голос» заподозрил Шойгу в нарушении тайны голосования военных

Министр представил данные об избирателях, которые не мог получить законными способами

«Голос» заподозрил Шойгу в нарушении тайны голосования военных

Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея
Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея

Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Песня России для «Евровидения», первые полеты на Марс и невидимая Тейлор Свифт
Песня России для «Евровидения», первые полеты на Марс и невидимая Тейлор Свифт Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Песня России для «Евровидения», первые полеты на Марс и невидимая Тейлор Свифт

Песня России для «Евровидения», первые полеты на Марс и невидимая Тейлор Свифт
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе призывников

Оценивать психологическое состояние призывников будут специалисты по профессиональному психологическому отбору

Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе призывников

Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ
Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду
Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ

Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ
Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду

Сколько россиян считают службу в армии потерянным временем

С годами число считающих так уменьшается

Сколько россиян считают службу в армии потерянным временем

Отъезд Али Феруза, блокировка сайта Навального и запрет мобильников в армии

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Отъезд Али Феруза, блокировка сайта Навального и запрет мобильников в армии

«Коммерсантъ»: Минобороны хочет запретить смартфоны в армии

Вместо них предлагают использовать кнопочные телефоны

«Коммерсантъ»: Минобороны хочет запретить смартфоны в армии

На портале mos.ru появился раздел для призывников

Москвичи узнают, что делать после получения повестки из военкомата и как поступить на контрактную гражданскую службу

На портале mos.ru появился раздел для призывников

Молодых ученых начнут призывать в военные технопарки

Это позволит им не терять квалификацию во время службы

Молодых ученых начнут призывать в военные технопарки

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ