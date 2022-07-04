Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России
Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией Что это значит для компаний и рядовых покупателей
«Если человек готов отстаивать убеждения, в армию его не призовут» Юрист Арсений Левинсон — об альтернативной службе
«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках Но она не сдается
Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся из армии. Год назад его увезли служить на Новую Землю
Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию
Его увезли в военную часть в Архангельске
Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию
Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова
СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве
Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая
Комиссия ВШЭ решила отчислить студента с военной кафедры. Он просил не поздравлять его с 23 Февраля
Молодой человек против участия в войне, а вузу нужны истинные защитники
Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
«Вообще я считала, что меня трудно удивить», — написала Мария Цветкова
В парке «Патриот» построят центр «АВАНГАРД». Туда хотят отправлять школьников на военные сборы
«А — армейская, В — воля, А — атака, Н — напор, Г — гордость, А — активность, Р — России, Д — дозор»
Минобороны займется переработкой мусора в военных частях
Таким образом хотят снизить нагрузку на полигоны
Российский беспилотник-шпион в виде полярной совы
Разработчики отметили, что также могут сделать дроны в виде соколов
Владимир Путин — об отказе от призыва в армию
Государство занимается созданием профессиональных войск
В журнале Минобороны рассказали об успешном обучении телепатии
Тренировки по боевой парапсихологии проходили в сотрудничестве с дельфинами
Госдума приняла закон о дополнительной отсрочке от армии
Отсрочку получат магистранты, ученики колледжей и студенты подготовительных курсов при вузах
Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных
Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям
«Зря вы это празднуете»: Мужчины — о том, почему они не любят 23 Февраля «Отмечать мужской день в День армии, на мой взгляд, ужасное оскорбление для воевавших женщин»
Сколько россиян опасаются войны с другими странами
Большинство считают, что армия сможет защитить Россию
«Медиазона»: Военкоматы Москвы перед праздниками начали забирать молодых людей в армию одним днем
На ситуацию обратила внимание правозащитная организация «Гражданин и армия»
«Левада-центр»: Доверие россиян к Путину упало до уровня 2013 года
Впервые за последние годы россияне стали больше доверять армии, а не главе государства
В главном храме Минобороны начнут готовить военных священников
При этом армия не намерена возвращаться к девизу «За веру, царя и Отечество!», заявил замминистра обороны
Студенты вузов без военных кафедр получат возможность избежать призыва
Учащиеся смогут пройти обучение в военных центрах при других вузах
«Пошлая Молли» и Монеточка присоединились к бойкоту «Нашествия»
Ранее несколько рок-групп отказались от участия в фестивале из-за сотрудничества организаторов с Минобороны
Три группы отказались выступать на «Нашествии» из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны
Музыканты не хотят выступать рядом с военной техникой
Минобороны открыло горячую линию для призывников
Ведомство обещает решить по телефону проблемы призывников
На что живут военные Спецназовец рассказал про отбор в элитные войска, запрет на смартфоны и перспективы получить жилье
Какие армии будут самыми сильными к 2030 году
Через 12 лет вооруженные силы США останутся золотым стандартом
«Голос» заподозрил Шойгу в нарушении тайны голосования военных
Министр представил данные об избирателях, которые не мог получить законными способами
Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Песня России для «Евровидения», первые полеты на Марс и невидимая Тейлор Свифт Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе призывников
Оценивать психологическое состояние призывников будут специалисты по профессиональному психологическому отбору
Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду
Сколько россиян считают службу в армии потерянным временем
С годами число считающих так уменьшается
Отъезд Али Феруза, блокировка сайта Навального и запрет мобильников в армии
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
«Коммерсантъ»: Минобороны хочет запретить смартфоны в армии
Вместо них предлагают использовать кнопочные телефоны
На портале mos.ru появился раздел для призывников
Москвичи узнают, что делать после получения повестки из военкомата и как поступить на контрактную гражданскую службу
Молодых ученых начнут призывать в военные технопарки
Это позволит им не терять квалификацию во время службы