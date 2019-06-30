Минобороны собирается строить в военных частях и гарнизонах заводы по переработке мусора, чтобы снизить нагрузку на полигоны, рассказал министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

На этой неделе Шойгу ознакомился с компактным мусороперерабатывающим заводом, который показали на форуме «Армия-2019». Он представляет мобильный комплекс, который можно перевозить почти на любом транспорте и собрать за день. Система не требует дополнительных источников энергии и может отапливать несколько помещений.

Также Шойгу напомнил, что скоро в подмосковном парке «Патриот» откроется собственная киностудия Минобороны, где ведомство будет снимать историческое кино и фильмы про современных героев, которые «противостоят международному терроризму».