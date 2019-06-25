На презентации подчеркнули, что дрон малозаметен, легко управляется одним человеком и весит всего пять килограммов. Разработчики отметили, что могут сделать беспилотники в виде соколов или других птиц. Некоторые модели имитируют птичий крик.

В социальных сетях уже вспоминают сов Хогвартса и знаменитую фразу из «Твин Пикс», а также шутят про внешний вид российского беспилотника.



"На выставке "Армия-2019" показали военный беспилотник в виде полярной совы". Линч ещё 30 лет назад всё предсказал: совы — не то, чем кажутся. Дед великий. — Alexey Nagichev (@nagichev) 25 июня 2019 г.

Теперь вместо писем из Хогвартса совы будут доставлять повестки в армию? — Vladislav Akhtyamov (@vlad_gooffi) 25 июня 2019 г.

Букля, которую мы заслужили: в России создали беспилотник в виде полярной совы.https://t.co/tW9i4bYv4Z pic.twitter.com/Q69v6hwl1V — Кубань 24 (@kuban24tv) 25 июня 2019 г.

Источники: ТАСС, «Интерфакс»