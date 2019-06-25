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Новости25 июня 2019

Российский беспилотник-шпион в виде полярной совы Разработчики отметили, что также могут сделать дроны в виде соколов

РедакторАлена Дергачева

Военный технополис «Эра» на форуме «Армия-2019» представил беспилотник в виде полярной совы.

Дрон предназначен для разведки, которую он осуществляет с помощью системы «Глонасс». Птица проводит в воздухе примерно 40 минут, пролетая до 20 километров, и распознает наземные цели с близкого расстояния.

На презентации подчеркнули, что дрон малозаметен, легко управляется одним человеком и весит всего пять килограммов. Разработчики отметили, что могут сделать беспилотники в виде соколов или других птиц. Некоторые модели имитируют птичий крик.

В социальных сетях уже вспоминают сов Хогвартса и знаменитую фразу из «Твин Пикс», а также шутят про внешний вид российского беспилотника.

Источники: ТАСС, «Интерфакс»

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