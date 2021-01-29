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29 января 2021

Больше 100 видов работ, которые можно выбрать вместо армии

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся из армии. Год назад его увезли служить на Новую Землю
23 декабря 2020

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся из армии. Год назад его увезли служить на Новую Землю