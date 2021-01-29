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2021-01-29T13:07:34.000+03:00
29 января 2021
Больше 100 видов работ, которые можно выбрать вместо армии
2020-12-23T10:15:31.000+03:00
23 декабря 2020
Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся из армии. Год назад его увезли служить на Новую Землю
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