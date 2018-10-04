Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию
Его увезли в военную часть в Архангельске
Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию Его увезли в военную часть в Архангельске
Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию
Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова
Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова
Россия заняла четвертое место в мире по военным расходам За год траты выросли на 4,5 %
К борьбе с коронавирусом хотят привлечь армию Путин дал новые поручения по борьбе с эпидемией
СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве
Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая
СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая
Комиссия ВШЭ решила отчислить студента с военной кафедры. Он просил не поздравлять его с 23 Февраля
Молодой человек против участия в войне, а вузу нужны истинные защитники
Комиссия ВШЭ решила отчислить студента с военной кафедры. Он просил не поздравлять его с 23 Февраля Молодой человек против участия в войне, а вузу нужны истинные защитники
Самые аморальные поступки, по версии россиян От измены до проезда зайцем
Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
«Вообще я считала, что меня трудно удивить», — написала Мария Цветкова
Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат «Вообще я считала, что меня трудно удивить», — написала Мария Цветкова
В парке «Патриот» построят центр «АВАНГАРД». Туда хотят отправлять школьников на военные сборы
«А — армейская, В — воля, А — атака, Н — напор, Г — гордость, А — активность, Р — России, Д — дозор»
В парке «Патриот» построят центр «АВАНГАРД». Туда хотят отправлять школьников на военные сборы «А — армейская, В — воля, А — атака, Н — напор, Г — гордость, А — активность, Р — России, Д — дозор»
Минобороны займется переработкой мусора в военных частях
Таким образом хотят снизить нагрузку на полигоны
Минобороны займется переработкой мусора в военных частях Таким образом хотят снизить нагрузку на полигоны
Российский беспилотник-шпион в виде полярной совы
Разработчики отметили, что также могут сделать дроны в виде соколов
Российский беспилотник-шпион в виде полярной совы Разработчики отметили, что также могут сделать дроны в виде соколов
«Армия России» и Black Star показали совместную коллекцию одежды В линейке есть детские вещи
Владимир Путин — об отказе от призыва в армию
Государство занимается созданием профессиональных войск
Владимир Путин — об отказе от призыва в армию Государство занимается созданием профессиональных войск
В журнале Минобороны рассказали об успешном обучении телепатии
Тренировки по боевой парапсихологии проходили в сотрудничестве с дельфинами
В журнале Минобороны рассказали об успешном обучении телепатии Тренировки по боевой парапсихологии проходили в сотрудничестве с дельфинами
Госдума приняла закон о дополнительной отсрочке от армии
Отсрочку получат магистранты, ученики колледжей и студенты подготовительных курсов при вузах
Госдума приняла закон о дополнительной отсрочке от армии Отсрочку получат магистранты, ученики колледжей и студенты подготовительных курсов при вузах
Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных
Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям
Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям
«Зря вы это празднуете»: Мужчины — о том, почему они не любят 23 Февраля «Отмечать мужской день в День армии, на мой взгляд, ужасное оскорбление для воевавших женщин»
Сколько россиян опасаются войны с другими странами
Большинство считают, что армия сможет защитить Россию
Сколько россиян опасаются войны с другими странами Большинство считают, что армия сможет защитить Россию
«Медиазона»: Военкоматы Москвы перед праздниками начали забирать молодых людей в армию одним днем
На ситуацию обратила внимание правозащитная организация «Гражданин и армия»
«Медиазона»: Военкоматы Москвы перед праздниками начали забирать молодых людей в армию одним днем На ситуацию обратила внимание правозащитная организация «Гражданин и армия»
«Левада-центр»: Доверие россиян к Путину упало до уровня 2013 года
Впервые за последние годы россияне стали больше доверять армии, а не главе государства