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Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию

Его увезли в военную часть в Архангельске

Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию
Его увезли в военную часть в Архангельске

Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию

Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова

Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию
Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова

Россия заняла четвертое место в мире по военным расходам

За год траты выросли на 4,5 %

Россия заняла четвертое место в мире по военным расходам
За год траты выросли на 4,5 %

К борьбе с коронавирусом хотят привлечь армию

Путин дал новые поручения по борьбе с эпидемией

К борьбе с коронавирусом хотят привлечь армию
Путин дал новые поручения по борьбе с эпидемией

СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве

Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая

СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве
Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая

Комиссия ВШЭ решила отчислить студента с военной кафедры. Он просил не поздравлять его с 23 Февраля

Молодой человек против участия в войне, а вузу нужны истинные защитники

Комиссия ВШЭ решила отчислить студента с военной кафедры. Он просил не поздравлять его с 23 Февраля
Молодой человек против участия в войне, а вузу нужны истинные защитники

Самые аморальные поступки, по версии россиян

От измены до проезда зайцем

Самые аморальные поступки, по версии россиян
От измены до проезда зайцем

Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат

«Вообще я считала, что меня трудно удивить», — написала Мария Цветкова

Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
«Вообще я считала, что меня трудно удивить», — написала Мария Цветкова

В парке «Патриот» построят центр «АВАНГАРД». Туда хотят отправлять школьников на военные сборы

«А — армейская, В — воля, А — атака, Н — напор, Г — гордость, А — активность, Р — России, Д — дозор»

В парке «Патриот» построят центр «АВАНГАРД». Туда хотят отправлять школьников на военные сборы
«А — армейская, В — воля, А — атака, Н — напор, Г — гордость, А — активность, Р — России, Д — дозор»

Минобороны займется переработкой мусора в военных частях

Таким образом хотят снизить нагрузку на полигоны

Минобороны займется переработкой мусора в военных частях
Таким образом хотят снизить нагрузку на полигоны

Российский беспилотник-шпион в виде полярной совы

Разработчики отметили, что также могут сделать дроны в виде соколов

Российский беспилотник-шпион в виде полярной совы
Разработчики отметили, что также могут сделать дроны в виде соколов

«Армия России» и Black Star показали совместную коллекцию одежды

В линейке есть детские вещи

«Армия России» и Black Star показали совместную коллекцию одежды
В линейке есть детские вещи

Владимир Путин — об отказе от призыва в армию

Государство занимается созданием профессиональных войск

Владимир Путин — об отказе от призыва в армию
Государство занимается созданием профессиональных войск

В журнале Минобороны рассказали об успешном обучении телепатии

Тренировки по боевой парапсихологии проходили в сотрудничестве с дельфинами

В журнале Минобороны рассказали об успешном обучении телепатии
Тренировки по боевой парапсихологии проходили в сотрудничестве с дельфинами

Госдума приняла закон о дополнительной отсрочке от армии

Отсрочку получат магистранты, ученики колледжей и студенты подготовительных курсов при вузах

Госдума приняла закон о дополнительной отсрочке от армии
Отсрочку получат магистранты, ученики колледжей и студенты подготовительных курсов при вузах

Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных

Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям

Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных
Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям

«Зря вы это празднуете»: Мужчины — о том, почему они не любят 23 Февраля
«Зря вы это празднуете»: Мужчины — о том, почему они не любят 23 Февраля «Отмечать мужской день в День армии, на мой взгляд, ужасное оскорбление для воевавших женщин»
«Зря вы это празднуете»: Мужчины — о том, почему они не любят 23 Февраля

«Зря вы это празднуете»: Мужчины — о том, почему они не любят 23 Февраля
«Отмечать мужской день в День армии, на мой взгляд, ужасное оскорбление для воевавших женщин»

Сколько россиян опасаются войны с другими странами

Большинство считают, что армия сможет защитить Россию

Сколько россиян опасаются войны с другими странами
Большинство считают, что армия сможет защитить Россию

«Медиазона»: Военкоматы Москвы перед праздниками начали забирать молодых людей в армию одним днем

На ситуацию обратила внимание правозащитная организация «Гражданин и армия»

«Медиазона»: Военкоматы Москвы перед праздниками начали забирать молодых людей в армию одним днем
На ситуацию обратила внимание правозащитная организация «Гражданин и армия»

«Левада-центр»: Доверие россиян к Путину упало до уровня 2013 года

Впервые за последние годы россияне стали больше доверять армии, а не главе государства

«Левада-центр»: Доверие россиян к Путину упало до уровня 2013 года
Впервые за последние годы россияне стали больше доверять армии, а не главе государства

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