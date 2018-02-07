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Клип «Мой вейп» проекта «Арсений Креститель» (Sonic Death)
Премьера
Клип «Мой вейп» проекта «Арсений Креститель» (Sonic Death)«Пятерочка» на окраине, шаверма и несанкционированный хромакей: The Village представляет новое видео петербургской группы
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Клип «Мой вейп» проекта «Арсений Креститель» (Sonic Death)
Премьера

Клип «Мой вейп» проекта «Арсений Креститель» (Sonic Death) «Пятерочка» на окраине, шаверма и несанкционированный хромакей: The Village представляет новое видео петербургской группы

Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме
Любимое место

Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме«Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм

Любимое место

Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме «Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм