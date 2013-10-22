16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Спецпроект
Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Спецпроект

Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля

Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля
Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)

Главным событием станет сожжение моста

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)
Главным событием станет сожжение моста

В «Европейском» открылось иммерсивное пространство с зубастым пианино

Выставка продлится три месяца

В «Европейском» открылось иммерсивное пространство с зубастым пианино
Выставка продлится три месяца

В Москве появится арт-объект в виде ленты Мебиуса. Его посвятят объединению городского транспорта

Стелу установят на площади около станции метро «Нижегородская»

В Москве появится арт-объект в виде ленты Мебиуса. Его посвятят объединению городского транспорта
Стелу установят на площади около станции метро «Нижегородская»

«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы

Его будут строить несколько месяцев и сожгут за пару часов

«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы
Его будут строить несколько месяцев и сожгут за пару часов

Вилла из бетонных плит для аренды в «Николе-Ленивце»

Арт-объект создал архитектор Александр Бродский

Вилла из бетонных плит для аренды в «Николе-Ленивце»
Арт-объект создал архитектор Александр Бродский

В ЦТИ «Фабрика» пройдет выставка с экспонатами из хлеба

Автор экспозиции — московский художник Андрей Кузькин

В ЦТИ «Фабрика» пройдет выставка с экспонатами из хлеба
Автор экспозиции — московский художник Андрей Кузькин

В «Москва-Сити» покажут site-specific спектакль по роману Пелевина

Премьера намечена на 6 декабря

В «Москва-Сити» покажут site-specific спектакль по роману Пелевина
Премьера намечена на 6 декабря

Четырехметровая «Луна» на Шелепихинской набережной

К зеркальному арт-объекту можно забраться по лестнице

Четырехметровая «Луна» на Шелепихинской набережной
К зеркальному арт-объекту можно забраться по лестнице

ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом

Арт-объекты фестиваль простоят на площади перед ЦУМом до 15 июля

ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом
Арт-объекты фестиваль простоят на площади перед ЦУМом до 15 июля

Фестиваль «Архстояние» объявил тему и программу 2018 года

Мероприятие состоится в арт-парке «Никола-Ленивец» с 27 по 29 июля

Фестиваль «Архстояние» объявил тему и программу 2018 года
Мероприятие состоится в арт-парке «Никола-Ленивец» с 27 по 29 июля

Сумка с надписью «„Новичок“ внутри»

Создатели бренда называют новый товар политической сатирой

Сумка с надписью «„Новичок“ внутри»
Создатели бренда называют новый товар политической сатирой

В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»

Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России

В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»
Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России

Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле

Проводы зимы назначены на 17-18 февраля

Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле
Проводы зимы назначены на 17-18 февраля

В парке Горького установят десятиметровую зеркальную елку-куб

Объект установят не позднее 15 декабря

В парке Горького установят десятиметровую зеркальную елку-куб
Объект установят не позднее 15 декабря

В Artplay пройдет выставка-конкурс современного искусства

На ярмарке гости смогут приобрести арт-объекты

В Artplay пройдет выставка-конкурс современного искусства
На ярмарке гости смогут приобрести арт-объекты

На Таганке появится граффити с портретом вратаря Льва Яшина

Изображение займёт 250 квадратных метров фасада здания

На Таганке появится граффити с портретом вратаря Льва Яшина
Изображение займёт 250 квадратных метров фасада здания

Правильный выбор: 20 культовых вещей для дома
Правильный выбор: 20 культовых вещей для дома Cтул Thonet, кушетка Barcelona, настенные часы Vitra и другие культовые дизайнерские вещи для дома, которые можно купить в Москве
Правильный выбор: 20 культовых вещей для дома

Правильный выбор: 20 культовых вещей для дома
Cтул Thonet, кушетка Barcelona, настенные часы Vitra и другие культовые дизайнерские вещи для дома, которые можно купить в Москве

В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева

В «Эрмитаже» появится арт-объект «Знак в Москве, рядом с которым все фотографируются».

В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева
В «Эрмитаже» появится арт-объект «Знак в Москве, рядом с которым все фотографируются».