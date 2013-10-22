Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля
Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей
Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей
Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)
Главным событием станет сожжение моста
Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)
Главным событием станет сожжение моста
В «Европейском» открылось иммерсивное пространство с зубастым пианино
Выставка продлится три месяца
В «Европейском» открылось иммерсивное пространство с зубастым пианино Выставка продлится три месяца
В Москве появится арт-объект в виде ленты Мебиуса. Его посвятят объединению городского транспорта
Стелу установят на площади около станции метро «Нижегородская»
В Москве появится арт-объект в виде ленты Мебиуса. Его посвятят объединению городского транспорта Стелу установят на площади около станции метро «Нижегородская»
«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы
Его будут строить несколько месяцев и сожгут за пару часов
«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы Его будут строить несколько месяцев и сожгут за пару часов
Вилла из бетонных плит для аренды в «Николе-Ленивце»
Арт-объект создал архитектор Александр Бродский
Вилла из бетонных плит для аренды в «Николе-Ленивце» Арт-объект создал архитектор Александр Бродский
В ЦТИ «Фабрика» пройдет выставка с экспонатами из хлеба
Автор экспозиции — московский художник Андрей Кузькин
В ЦТИ «Фабрика» пройдет выставка с экспонатами из хлеба Автор экспозиции — московский художник Андрей Кузькин
В «Москва-Сити» покажут site-specific спектакль по роману Пелевина
Премьера намечена на 6 декабря
В «Москва-Сити» покажут site-specific спектакль по роману Пелевина Премьера намечена на 6 декабря
Четырехметровая «Луна» на Шелепихинской набережной
К зеркальному арт-объекту можно забраться по лестнице
Четырехметровая «Луна» на Шелепихинской набережной К зеркальному арт-объекту можно забраться по лестнице
ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом
Арт-объекты фестиваль простоят на площади перед ЦУМом до 15 июля
ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом Арт-объекты фестиваль простоят на площади перед ЦУМом до 15 июля
Фестиваль «Архстояние» объявил тему и программу 2018 года
Мероприятие состоится в арт-парке «Никола-Ленивец» с 27 по 29 июля
Фестиваль «Архстояние» объявил тему и программу 2018 года Мероприятие состоится в арт-парке «Никола-Ленивец» с 27 по 29 июля
Сумка с надписью «„Новичок“ внутри»
Создатели бренда называют новый товар политической сатирой
Сумка с надписью «„Новичок“ внутри» Создатели бренда называют новый товар политической сатирой
В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»
Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России
В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация» Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России
Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле
Проводы зимы назначены на 17-18 февраля
Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле Проводы зимы назначены на 17-18 февраля
В парке Горького установят десятиметровую зеркальную елку-куб
Объект установят не позднее 15 декабря
В парке Горького установят десятиметровую зеркальную елку-куб Объект установят не позднее 15 декабря
В Artplay пройдет выставка-конкурс современного искусства
На ярмарке гости смогут приобрести арт-объекты
В Artplay пройдет выставка-конкурс современного искусства На ярмарке гости смогут приобрести арт-объекты
На Таганке появится граффити с портретом вратаря Льва Яшина
Изображение займёт 250 квадратных метров фасада здания
На Таганке появится граффити с портретом вратаря Льва Яшина Изображение займёт 250 квадратных метров фасада здания
Правильный выбор: 20 культовых вещей для дома Cтул Thonet, кушетка Barcelona, настенные часы Vitra и другие культовые дизайнерские вещи для дома, которые можно купить в Москве
В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева
В «Эрмитаже» появится арт-объект «Знак в Москве, рядом с которым все фотографируются».