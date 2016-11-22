«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство
«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство
«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино
К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка
«Москва глазами инженера» запускает лекции с дегустациями вина
Гости узнают об архитектуре европейских стран
«Москва глазами инженера» проведет архитектурный фестиваль большого стиля
Лекции и экскурсии будут проходить на протяжении всего февраля
«Москва глазами инженера» запускает лекторий об архитектуре столицы
Четыре лекции прочитает основатель проекта Айрат Багаутдинов
Как полюбить новую архитектуру МосквыОснователь «Москвы глазами инженера» Айрат Багаутдинов — о доме «Патриарх», отличиях архитектуры от строительства и травме девяностых
Как полюбить новую архитектуру Москвы Основатель «Москвы глазами инженера» Айрат Багаутдинов — о доме «Патриарх», отличиях архитектуры от строительства и травме девяностых
Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство The Village узнал о прошлом и будущем завода на «Дмитровской»
Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство The Village узнал о прошлом и будущем завода на «Дмитровской»
В Москве к 95-летию Шуховской башни проведут двухдневный фестиваль
Мероприятие проведет проект «Москва глазами инженера»
Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда Дом Мельникова, Наркомфин и авангардный жилой комплекс на Шаболовке