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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке
«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство
«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке

«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке
Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино

К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино

«Москино» анонсировал неделю кино о Москве

И проведет лекции об архитектуре в кино

«Москино» анонсировал неделю кино о Москве

«Москва глазами инженера» запускает лекции с дегустациями вина

Гости узнают об архитектуре европейских стран

«Москва глазами инженера» запускает лекции с дегустациями вина

«Москва глазами инженера» проведет архитектурный фестиваль большого стиля

Лекции и экскурсии будут проходить на протяжении всего февраля

«Москва глазами инженера» проведет архитектурный фестиваль большого стиля

«Москва глазами инженера» запускает лекторий об архитектуре столицы

Четыре лекции прочитает основатель проекта Айрат Багаутдинов

«Москва глазами инженера» запускает лекторий об архитектуре столицы

Как полюбить новую архитектуру Москвы

Как полюбить новую архитектуру МосквыОснователь «Москвы глазами инженера» Айрат Багаутдинов — о доме «Патриарх», отличиях архитектуры от строительства и травме девяностых

Как полюбить новую архитектуру Москвы

Как полюбить новую архитектуру Москвы
Основатель «Москвы глазами инженера» Айрат Багаутдинов — о доме «Патриарх», отличиях архитектуры от строительства и травме девяностых

Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство
Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство The Village узнал о прошлом и будущем завода на «Дмитровской»
Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство

Как «Хлебозавод» превращается в новое городское пространство
The Village узнал о прошлом и будущем завода на «Дмитровской»

В Москве к 95-летию Шуховской башни проведут двухдневный фестиваль

Мероприятие проведет проект «Москва глазами инженера»

В Москве к 95-летию Шуховской башни проведут двухдневный фестиваль

Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда
Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда Дом Мельникова, Наркомфин и авангардный жилой комплекс на Шаболовке
Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда

Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда
Дом Мельникова, Наркомфин и авангардный жилой комплекс на Шаболовке