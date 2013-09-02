Новая география: Как американец из Сибири напоил кофе всю страну Американец Кристофер Тара-Браун в 90-х открыл в Новосибирске сеть Traveler's Coffee. Сейчас он работает на пять стран и снабжает зернами 200 московских кофеен. The Village узнал, как ему это удалось.