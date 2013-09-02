У Софийской овощебазы выставили посты полиции. Из-за конфликта Армении и Азербайджана
Председатели армянской и азербайджанской общин работают над урегулированием этой ситуации
У Софийской овощебазы выставили посты полиции. Из-за конфликта Армении и Азербайджана Председатели армянской и азербайджанской общин работают над урегулированием этой ситуации
Горсуд Петербурга отменил решение о выдворении из страны азербайджанского блогера
Эльвин Исаев критиковал власти Азербайджана, в августе его лишили российского паспорта
Горсуд Петербурга отменил решение о выдворении из страны азербайджанского блогера Эльвин Исаев критиковал власти Азербайджана, в августе его лишили российского паспорта
Сколько стоит жизнь в Баку Квартиры в старой крепости, туристический фуникулер и места, где подают правильный донер
ФСБ создала базу данных иностранных террористов
Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров
ФСБ создала базу данных иностранных террористов Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров
Лоукостер Buta Airways запустил рейсы между Петербургом и Баку
Перелеты будут выполнять пять раз в неделю
Лоукостер Buta Airways запустил рейсы между Петербургом и Баку Перелеты будут выполнять пять раз в неделю
В России впервые с 2013 года отметили прирост миграции
Об этом говорится в специальном докладе Росстата
В России впервые с 2013 года отметили прирост миграции Об этом говорится в специальном докладе Росстата
Сеть «Кофе Хауз» начала развиваться по франшизе
Первое партнерское заведение откроется в Баку в 2017 году
Сеть «Кофе Хауз» начала развиваться по франшизе Первое партнерское заведение откроется в Баку в 2017 году
Сколько россиян вступили в ряды международных террористов
Чаще всего экстремистскую идеологию разделяют выходцы с Северного Кавказа
Сколько россиян вступили в ряды международных террористов Чаще всего экстремистскую идеологию разделяют выходцы с Северного Кавказа
«РЖД» на год отменяет поезда на Украину, в Азербайджан, Казахстан и Таджикистан
Решение объясняют низкой рентабельностью перевозок по этим маршрутам