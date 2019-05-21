Быть «крепостным» очень престижно: здесь много просторных квартир с верандами, с которых открывается отличный вид на город

Одно из любимых мест отдыха местных и гостей города — Приморский бульвар, где находится необычное здание в форме лежащего свернутого ковра. Такая форма не случайна: внутри разместился Азербайджанский музей ковра. Современные достопримечательности — это центр Гейдара Алиева архитектурного бюро Захи Хадид и «Пламенные башни».

Баку — очень зеленый город. Здесь много садов, парков, фонтанов, устроена система ветрозащитных полос и бульваров. Все это позволяет уменьшить силу ветров, продувающих город, и улучшить экологию. Но здания, торговые центры постепенно наступают на зеленые участки города, а количество автомобилей растет.

Азербайджан — в большей степени светское государство. Бакинки даже нередко поражают приезжих смелостью своих нарядов и макияжа. Здесь не страшно гулять по ночам. При этом нужно знать и уважать местные обычаи: например, в мечети придется снять обувь и надеть специальную накидку. Есть места, которые нельзя фотографировать: объекты железнодорожной инфраструктуры, административные здания, где размещаются полиция и военные, а также бакинское метро.

Доходы горожан

Официальный прожиточный минимум в Азербайджане — около 200 манатов (7 600 рублей). Невысокие заработки у медсестер, учителей, сиделок. Они могут получать от 200 до 450 манатов (7 600–17 100 рублей). Часто они совмещают несколько ставок, берут дополнительные подработки. Разнорабочим и дворникам платят около 200 манатов (7 600 рублей), продавец может получать 320–500 манатов (12 100–19 000 рублей), таксист — от 500 манатов (19 тысяч рублей). Зарплата на уровне 1 200–1 300 манатов (45 700–49 500 рублей) считается уже неплохой. В сфере IT вполне можно зарабатывать и 1 500 манатов (57 тысяч рублей).

Престижным считается устроиться в нефтяную сферу — государственную компанию Sokar или международную BP

Престижным считается устроиться в нефтяную сферу — государственную компанию Sokar или международную BP, финансовую корпорацию Pasha Holding, банки. В Баку сейчас можно найти работу в любой отрасли. Развивается туризм, открываются новые отели и рестораны, работает огромное количество салонов красоты, клиник.

Поскольку свадьба — это главное событие в жизни азербайджанцев, на торжествах здесь тоже строится целый бизнес. Есть огромные залы, которые сдают в аренду, невесты покупают дорогие платья, а недавно их стали еще и давать напрокат. Друзья и родственники обязательно дарят подарки не только на саму свадьбу, но и на обручение.

Азербайджанцы ценят расслабленную жизнь. Местные могут жаловаться на отсутствие подходящих вакансий, но при этом отказываться от места только потому, что до офиса придется добираться полчаса на автобусе. Часто определяющим фактором при выборе работы становится не зарплата, а комфорт.

Сейчас в Баку больше 30 вузов, самым престижным считается частный Университет Хазар. Там учатся не только азербайджанцы, но и иностранные студенты, среди преподавателей тоже много специалистов, специально приехавших из других стран. Многие бакинцы стремятся поступить в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, освоить профессии, связанные с IT и иностранными языками.

Жилье

Квартира на вторичном рынке — 47 000 манатов (1 790 000 рублей)

Аренда жилья в центре — от 180 манатов (6 800 рублей) в месяц

Современные бакинцы предпочитают отдельное жилье. Возможно, в сельских районах еще сохраняются традиции совместного проживания большой семьи, но в столице такого нет. Поэтому в городе строится много жилья. При этом новостройки сохраняют местный колорит: фасады облицованы традиционным для Баку песчаником, а между корпусами устанавливают резные восточные арки. Но основная часть жилья в городе — это панельные дома, построенные в советское время. Местные любят украшать неприглядные фасады камнем, но за этим внешним великолепием скрываются старые неухоженные дворы.

Есть в Баку и свои фавелы — район Кубинка. Раньше здесь находился рынок, на котором торговали купцы из города Кубы

Самое дорогое и престижное жилье находится в центре города. На месте старых нефтеперерабатывающих заводов сейчас появился квартал «Белый город». Такое название выбрано не случайно: из-за производства раньше это место называлось «черным», а теперь ему на смену пришли чистые новые дома. Также престижным жильем считается новый комплекс Port Baku Residence с садом на крыше, расположенный возле морского порта.

Есть в Баку и свои фавелы — район Кубинка. Раньше здесь находился рынок, на котором торговали купцы из Кубы — города на севере Азербайджана. Здесь узкие улочки, залатанные старые дома, всюду валяется мусор, а иногда прямо по улицам гуляют коровы и куры. Новостройки подступают к Кубинке со всех сторон, и, скорее всего, скоро район снесут.

Бюджетное жилье в центре города можно арендовать и за 180 манатов (6 800 рублей) в месяц, но это будет простая и небольшая квартира. В спальном районе цена снизится до 100 манатов (3 800 рублей) в месяц. Есть и дорогие варианты, например за 1 500 манатов (57 100 рублей). Покупка новой квартиры в центре обойдется от 157 тысяч манатов (6 миллионов рублей), двухкомнатная квартира на вторичном рынке в панельном доме — в 47 тысяч манатов (1,8 миллиона рублей). В новых жилых комплексах сейчас продают квартиры по 328 тысяч манатов (12,5 миллиона рублей).

Продукты

Корзина продуктов на неделю для одного человека — 78 манатов (3 000 рублей)

Еще 15–20 лет назад бакинцы закупались только на рынках. Причем обязанность приносить домой продукты ложилась исключительно на мужчин. Сейчас в городе базары еще сохранились, но местные предпочитают взять все в супермаркете. Здесь их много: местные «Браво», «Бизим», Bazarstore, есть Ramstore и Spar. В магазинах есть и бездрожжевой хлеб, и молочные продукты российских фабрик. В каждом районе открыты небольшие лавки, где можно купить свежее мясо, фрукты или шор-гогалы — слоеные булочки с начинкой. На улице Кашкая находится множество лавок, где продают зелень и приправы.

Стоит попробовать гладкие огурцы, булочку шакер-буру и азербайджанскую пахлаву с топленым маслом

Самый знаменитый рынок — Яшил, или Зеленый базар, недалеко от железнодорожного вокзала. Овощи и фрукты там протерты и аккуратно уложены, все кажется чистым и современным. Хотя раньше в узких проходах толкались посетители с авоськами, под ногами валялась раздавленная клубника, здесь же пекли в тандыре хлеб, а от одного прилавка к другому бегали разносчики чая. Так что за местным колоритом лучше отправляться на Тезе-базар. В Баку есть такое понятие, как вечерний базар: перед закрытием можно сторговать вполне хорошие фрукты и овощи на 10–15 % дешевле. На оптовом рынке за городом, например в Садараке, цены будут еще ниже на 20–25 %.

На минимальную продуктовую корзину в неделю придется потратить 52 маната (2 тысячи рублей), если хочется питаться более разнообразно — около 78 манатов (3 тысячи рублей). Баранина без костей хорошего качества в Баку будет стоить около 14 манатов (550 рублей) за килограмм. На рынке можно найти осетрину по 52 маната (2 тысячи за килограмм). Хлеб из тандыра обойдется в 70 гяпиков (26 рублей). В сезон килограмм черешни продают за 1,5 маната (57 рублей), помидоры и огурцы — за 75 гяпиков (28 рублей).

Бакинские специалитеты — это гранатовый соус наршараб (лучше покупать фирмы Sems), варенье из белой черешни Bizim Tarla, пряности и специи, местные сыры, которые ферментируются в овечьих шкурах. Те самые бакинские томаты лучше искать на рынках. Местные называют их зиря-помидоры: они растут в селении Зиря в 50 километрах к востоку от столицы. Также стоит попробовать гладкие огурцы, булочку шакер-буру и азербайджанскую пахлаву с топленым маслом — килограмм стоит порядка 30 манатов (1 100 рублей), но продают ее чаще не на развес, а кусочками. Больше 10–15 съесть будет уже сложно: десерт очень сытный.

Транспорт

Поездка на метро — 30 гяпиков (11 рублей)

Такси по городу — 3–8 манатов (120–300 рублей)

В Баку есть метро, автобусы, троллейбусы и маршрутки. Метро состоит из двух веток — красной и зеленой, там действует карта, которая продается в автоматах на станциях. Одна поездка стоит 30 гяпиков (11 рублей). В наземном транспорте нужно покупать билет у водителя или кондуктора.

В городе работает несколько агрегаторов такси, в том числе Uber и «Яндекс», а также традиционные таксопарки. Самое необычное такси — London Taxi, крупный государственный оператор, который использует настоящие английские кэбы темно-фиолетового цвета. За него эти машины прозвали баклажанами, сейчас в Баку их больше 3 тысяч. Цены на поездку на такси зависят не только от маршрута, но и от класса автомобиля или времени суток. Но обычно цена не превышает 8 манатов (300 рублей). Всем, кто ловит такси на улице, нужно договариваться о цене заранее, до поездки.

Гости Баку часто катаются на фуникулере, который едет в Нагорный парк со смотровой площадкой. Билет стоит один манат (38 рублей), но принимают только наличные. Перед проходом часто образуются очереди из-за того, что вагон вмещает 28 человек, а желающих покататься всегда больше.

Развлечения

Средний чек в кафе — 10 манатов (380 рублей)

Билет в кино — 3–8 манатов (114–380 рублей)

Вход на пляж за городом — бесплатно

Главный национальный фастфуд — это донер. Он отличается от шаурмы — меньше по размерам, вместо лепешки или лаваша часто используется булочка для сэндвичей, а внутри — рубленая баранина или курица. Стоит донер около пяти манатов (190 рублей), запивать его лучше всего айраном. В Баку сильны национальные мясоедские традиции, поэтому найти здесь донеры, бургеры, кебаб и шаурму несложно. За ними стоит идти в Shaurma №1, Bir İki, Lavash & Feseli, Fryday.

Пляжей в черте города практически нет: все же Баку — это портовый город

В Баку популярны чайханы, где пьют чай из армудов (специальных стеклянных стаканчиков в форме груши) с вареньем, играют в нарды, беседуют. В чайханах подают еще и алкоголь. Традиционно туда ходили мужчины, но никто не запрещает и женщинам бывать там. Из-за того, что в город стали приезжать туристы, предпочитающие кофе чаю, открылось и много кофеен: Geneva Coffee Shop, Espressamente Illy, СoffeeLea, Coffee Station, Double Coffee.

Поесть в кафе можно примерно за десять манатов (380 рублей), в дорогом ресторане, например в отеле Four Seasons, ужин обойдется в 170 манатов (6 400 рублей), в обычном заведении — около 30 манатов (1 100 рублей). Из хороших мест можно порекомендовать Qaynana, «Мари Vanna», Deniz Yıldızı Seafood, Matador, Chayki, La Mangerie. В Баку работает местная сеть Fit & Fresh с салатами, роллами, десертами, смузи и лимонадами. Из баров местные любят Pasifico Lounge & Dining с видом на море, BarDuck на улице Хагани, People Livebar.

В Баку много музеев, самые известные — Азербайджанский музей ковра и Музей миниатюрной книги. За современным искусством местные ходят в Yarat Contemporary Art Space. Вход на выставки и в библиотеку бесплатный. В кино местные бывают часто. Вместо обычного кинозала в торговом центре можно посетить недавно реконструированный «Низами» и кинотеатр в одной из «Пламенных башен». Билет обойдется примерно в три — восемь манатов (114–380 рублей).

Зимой местные отправляются за город на горнолыжные курорты — Шахдаг и Туфандаг. В 50 километрах от Баку находится Гобустанский заповедник с грязевыми вулканами. Туда лучше ехать осенью, так как летом осматривать вулканы в 40-градусную жару под палящим солнцем будет тяжело.

Пляжей в черте города практически нет: все же Баку — это портовый город. Все ближайшее побережье застроено отелями и апартаментами, поэтому местные выбираются в соседние приморские поселки — Новханы, Бильгя. Там чистое море и мелкий песок. Для традиционных чаепитий на каспийских пляжах стоят столики под тентами и даже целые беседки.