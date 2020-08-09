Проекту застройки Бадаевского вручили премию за лучшую реставрацию. Часть завода хотят снести
Концепция победила еще в двух номинациях World Architecture Festival
«Топот и свист»: В Москве прошли публичные слушания по застройке Бадаевского завода
Жители пожаловались, что их не пропускали к урне для голосования
Бадаевский зачищают ради элитного «дома на ножках». Арендаторы и москвичи против Что не так с проектом именитого швейцарского бюро
«Чудотворец, помоги»: Баннер с иконой на Бадаевском заводе
Активисты выступили против застройки территории
Художники проведут на Бадаевском заводе «пленэр протеста» против сноса исторических зданий
На его территории построят жилой комплекс на 35-метровых сваях
Арендаторов Бадаевского завода досрочно выселяют из помещений
Потери предпринимателей достигнут нескольких миллиардов рублей
Часть Бадаевского пивзавода снесут для строительства «дома на ножках» от Herzog & de Meuron
Ранее проектировщики собирались восстановить и реставрировать здания завода
На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death
В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами
Как будет выглядеть второй проект Herzog & de Meuron в России Авторы Эльбской филармонии и галереи Тейт предлагают поднять восьмиэтажки на 35-метровые колонны
На территории Бадаевского пивзавода построят жилой комплекс по проекту Herzog & de Meuron
Вокруг ЖК, который будет стоять на 35-метровых колоннах, разобьют парк
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
На крыше Бадаевского завода открылся ресторан Maybe
На выходные заведение трансформируется в коктейль-бар
На веранде ресторана «Летний сад» пройдет Concept Market
На маркете презентуют новые бренды одежды для детей и взрослых
Аркадий Новиков и Уиллиам Ламберти открывают ресторан Nofar
Новый марокканский ресторан откроется на Бадаевском пивоваренном заводе
«Сыроварня» временно закрылась из-за пожара на Бадаевском заводе
Пожар случился ночью 21 июля
На территории бывшего завода «Бадаевский» произошёл крупный пожар
Площадь возгорания составила около 5,5 тысячи квадратных метров
Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»
Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту