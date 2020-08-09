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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Архнадзор»: На Бадаевском заводе готовятся к сносу
9 августа 2020

«Архнадзор»: На Бадаевском заводе готовятся к сносу

Власти утвердили проект застройки территории Бадаевского завода

Теперь все законно

Власти утвердили проект застройки территории Бадаевского завода

Проекту застройки Бадаевского вручили премию за лучшую реставрацию. Часть завода хотят снести

Концепция победила еще в двух номинациях World Architecture Festival

Проекту застройки Бадаевского вручили премию за лучшую реставрацию. Часть завода хотят снести

«Топот и свист»: В Москве прошли публичные слушания по застройке Бадаевского завода

Жители пожаловались, что их не пропускали к урне для голосования

«Топот и свист»: В Москве прошли публичные слушания по застройке Бадаевского завода

Бадаевский зачищают ради элитного «дома на ножках». Арендаторы и москвичи против
Бадаевский зачищают ради элитного «дома на ножках». Арендаторы и москвичи против Что не так с проектом именитого швейцарского бюро
Бадаевский зачищают ради элитного «дома на ножках». Арендаторы и москвичи против

Бадаевский зачищают ради элитного «дома на ножках». Арендаторы и москвичи против
Что не так с проектом именитого швейцарского бюро

«Чудотворец, помоги»: Баннер с иконой на Бадаевском заводе

Активисты выступили против застройки территории

«Чудотворец, помоги»: Баннер с иконой на Бадаевском заводе

Художники проведут на Бадаевском заводе «пленэр протеста» против сноса исторических зданий

На его территории построят жилой комплекс на 35-метровых сваях

Художники проведут на Бадаевском заводе «пленэр протеста» против сноса исторических зданий

Арендаторов Бадаевского завода досрочно выселяют из помещений

Потери предпринимателей достигнут нескольких миллиардов рублей

Арендаторов Бадаевского завода досрочно выселяют из помещений

Часть Бадаевского пивзавода снесут для строительства «дома на ножках» от Herzog & de Meuron

Ранее проектировщики собирались восстановить и реставрировать здания завода

Часть Бадаевского пивзавода снесут для строительства «дома на ножках» от Herzog & de Meuron

На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death

В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами

На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death

Как будет выглядеть второй проект Herzog & de Meuron в России
Как будет выглядеть второй проект Herzog & de Meuron в России Авторы Эльбской филармонии и галереи Тейт предлагают поднять восьмиэтажки на 35-метровые колонны
Как будет выглядеть второй проект Herzog & de Meuron в России

Как будет выглядеть второй проект Herzog & de Meuron в России
Авторы Эльбской филармонии и галереи Тейт предлагают поднять восьмиэтажки на 35-метровые колонны

На территории Бадаевского пивзавода построят жилой комплекс по проекту Herzog & de Meuron

Вокруг ЖК, который будет стоять на 35-метровых колоннах, разобьют парк

На территории Бадаевского пивзавода построят жилой комплекс по проекту Herzog & de Meuron

Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира»
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира»

Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

На крыше Бадаевского завода открылся ресторан Maybe

На выходные заведение трансформируется в коктейль-бар

На крыше Бадаевского завода открылся ресторан Maybe

На веранде ресторана «Летний сад» пройдет Concept Market

На маркете презентуют новые бренды одежды для детей и взрослых

На веранде ресторана «Летний сад» пройдет Concept Market

Аркадий Новиков и Уиллиам Ламберти открывают ресторан Nofar

Новый марокканский ресторан откроется на Бадаевском пивоваренном заводе

Аркадий Новиков и Уиллиам Ламберти открывают ресторан Nofar

Клуб «Конструктор» закрылся (обновлено)

С начала 2017 года в клубе не прошло ни одной вечеринки

Клуб «Конструктор» закрылся (обновлено)

«Сыроварня» временно закрылась из-за пожара на Бадаевском заводе

Пожар случился ночью 21 июля

«Сыроварня» временно закрылась из-за пожара на Бадаевском заводе

На территории бывшего завода «Бадаевский» произошёл крупный пожар

Площадь возгорания составила около 5,5 тысячи квадратных метров

На территории бывшего завода «Бадаевский» произошёл крупный пожар

Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»

Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту

Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»