Ведущая Наиля Аскер-заде продала участок на Рублевке. Его оценивали в 2,8 миллиарда рублей
Сама журналистка отрицала, что владеет землями в Барвихе
Ведущая Наиля Аскер-заде продала участок на Рублевке. Его оценивали в 2,8 миллиарда рублей Сама журналистка отрицала, что владеет землями в Барвихе
В Барвихе откроется новый веревочный парк Norway Park
Планируются восемь трасс для разного уровня подготовки
В Барвихе откроется новый веревочный парк Norway Park Планируются восемь трасс для разного уровня подготовки
«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей
Издание предложило сделать участок в Барвихе местом дуэли Золотова и Навального
«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей Издание предложило сделать участок в Барвихе местом дуэли Золотова и Навального
Игорь Сечин подал в суд на «Ведомости» из-за статьи о доме в Барвихе
Глава «Роснефти» требует опровержения сведений, данных в статье «Ведомостей», и жалуется на вмешательство в частную жизнь
Игорь Сечин подал в суд на «Ведомости» из-за статьи о доме в Барвихе Глава «Роснефти» требует опровержения сведений, данных в статье «Ведомостей», и жалуется на вмешательство в частную жизнь
У главного юриста ФБК прошли обыски Обыски прошли сразу по трём адресам
На главного юриста ФБК завели уголовное дело
Иван Жданов, который подал иски против Юрия Чайки, участвует в выборах в Барвихе
На главного юриста ФБК завели уголовное дело Иван Жданов, который подал иски против Юрия Чайки, участвует в выборах в Барвихе
Александр Раппопорт открыл в Барвихе ресторан «Китайская грамота»
Это второй ресторан сети, первый находится на Сретенке в Москве
Александр Раппопорт открыл в Барвихе ресторан «Китайская грамота» Это второй ресторан сети, первый находится на Сретенке в Москве
В Барвихе открылся магазин органических продуктов «Углече Поле»
В магазине можно купить продукцию, произведённую в хозяйствах Ярославской области
В Барвихе открылся магазин органических продуктов «Углече Поле» В магазине можно купить продукцию, произведённую в хозяйствах Ярославской области
В Барвихе построили дом по проекту Захи Хадид
В Подмосковье появился особняк, построенный по проекту британского архитектора Захи Хадид.