вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Ведущая Наиля Аскер-заде продала участок на Рублевке. Его оценивали в 2,8 миллиарда рублей

Сама журналистка отрицала, что владеет землями в Барвихе

2
Новости

Ведущая Наиля Аскер-заде продала участок на Рублевке. Его оценивали в 2,8 миллиарда рублей Сама журналистка отрицала, что владеет землями в Барвихе

Новости

В Барвихе откроется новый веревочный парк Norway Park

Планируются восемь трасс для разного уровня подготовки

0
Новости

В Барвихе откроется новый веревочный парк Norway Park Планируются восемь трасс для разного уровня подготовки

Новости

«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей

Издание предложило сделать участок в Барвихе местом дуэли Золотова и Навального

0
Новости

«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей Издание предложило сделать участок в Барвихе местом дуэли Золотова и Навального

Ситуация

Игорь Сечин подал в суд на «Ведомости» из-за статьи о доме в Барвихе

Глава «Роснефти» требует опровержения сведений, данных в статье «Ведомостей», и жалуется на вмешательство в частную жизнь

0
Ситуация

Игорь Сечин подал в суд на «Ведомости» из-за статьи о доме в Барвихе Глава «Роснефти» требует опровержения сведений, данных в статье «Ведомостей», и жалуется на вмешательство в частную жизнь

Ситуация

У главного юриста ФБК прошли обыски

Обыски прошли сразу по трём адресам

0
Ситуация

У главного юриста ФБК прошли обыски Обыски прошли сразу по трём адресам

Реакция

На главного юриста ФБК завели уголовное дело

Иван Жданов, который подал иски против Юрия Чайки, участвует в выборах в Барвихе

1
Реакция

На главного юриста ФБК завели уголовное дело Иван Жданов, который подал иски против Юрия Чайки, участвует в выборах в Барвихе

Новое место

Александр Раппопорт открыл в Барвихе ресторан «Китайская грамота»

Это второй ресторан сети, первый находится на Сретенке в Москве

0
Новое место

Александр Раппопорт открыл в Барвихе ресторан «Китайская грамота» Это второй ресторан сети, первый находится на Сретенке в Москве

Еда

В Барвихе открылся магазин органических продуктов «Углече Поле»

В магазине можно купить продукцию, произведённую в хозяйствах Ярославской области

0
Еда

В Барвихе открылся магазин органических продуктов «Углече Поле» В магазине можно купить продукцию, произведённую в хозяйствах Ярославской области

Архитектура

В Барвихе построили дом по проекту Захи Хадид

В Подмосковье появился особняк, построенный по проекту британского архитектора Захи Хадид.

15
Архитектура

В Барвихе построили дом по проекту Захи Хадид В Подмосковье появился особняк, построенный по проекту британского архитектора Захи Хадид.