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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Минприроды хочет ослабить нормы для сбросов вредных веществ в Байкал
16 мая 2022

Минприроды хочет ослабить нормы для сбросов вредных веществ в Байкал

Консервная банка с Байкала, которая будет разлагаться 90 лет
Товар дня
8 ноября 2021

Консервная банка с Байкала, которая будет разлагаться 90 лет

Другая сторона Байкала: Зачем стоит ехать в Бурятию
Другая сторона Байкала: Зачем стоит ехать в Бурятию Ледяные пещеры, шаманские ритуалы и полезный навык лепки бууз
Другая сторона Байкала: Зачем стоит ехать в Бурятию

Другая сторона Байкала: Зачем стоит ехать в Бурятию
Ледяные пещеры, шаманские ритуалы и полезный навык лепки бууз

Как провести Новый год в России
Как провести Новый год в России Несколько идей для тех, кто еще не определился, куда поехать на праздники
Как провести Новый год в России

Как провести Новый год в России
Несколько идей для тех, кто еще не определился, куда поехать на праздники

Микропластик: Как крошечные частицы вредят природе и человеку
Микропластик: Как крошечные частицы вредят природе и человеку Что выяснили ученые, изучив воду Байкала, Балтийского моря и арктический лед
Микропластик: Как крошечные частицы вредят природе и человеку

Микропластик: Как крошечные частицы вредят природе и человеку
Что выяснили ученые, изучив воду Байкала, Балтийского моря и арктический лед

Сколько стоит посмотреть Россию
Сколько стоит посмотреть Россию Много ли времени и денег нужно потратить, чтобы увидеть самые красивые места в разных концах страны
Сколько стоит посмотреть Россию

Сколько стоит посмотреть Россию
Много ли времени и денег нужно потратить, чтобы увидеть самые красивые места в разных концах страны

Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
СПЕЦПРОЕКТ
Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал И неважно — зимой или летом
Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
СПЕЦПРОЕКТ

Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
И неважно — зимой или летом

Одиночный пикет Сергея Зверева в защиту Байкала

Зверев на Красной площади протестовал против строительства заводов по розливу воды на озере

Одиночный пикет Сергея Зверева в защиту Байкала

Сколько стоит жизнь в Иркутске
Сколько стоит жизнь в Иркутске Квартира в историческом центре, соленый омуль и пикник на берегу Байкала
Сколько стоит жизнь в Иркутске

Сколько стоит жизнь в Иркутске
Квартира в историческом центре, соленый омуль и пикник на берегу Байкала

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году

Список возглавила Красная площадь

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году

Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»
Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»

Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Где дешевле газировка «Байкал»?
Где дешевле газировка «Байкал»? The Village продолжает выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле газировка «Байкал»?

Где дешевле газировка «Байкал»?
The Village продолжает выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы

Как правильно путешествовать по России
Как правильно путешествовать по России Пять опытных путешественников, предпочитающих маршруты по России, рассказали The Village о своих любимых направлениях и сложностях, связанных с организацией поездки
Как правильно путешествовать по России

Как правильно путешествовать по России
Пять опытных путешественников, предпочитающих маршруты по России, рассказали The Village о своих любимых направлениях и сложностях, связанных с организацией поездки

Озеро Байкал Скоро – лето… пора отпусков, путешествий, пляжных романов… Некоторые читатели, наверняка, отправятся любоваться европейскими столицами, а кто-то – останется дома… И, наверняка, совсем немногим захочется попробовать что-то необычное и интересное. В этом сезоне, когда Россию, наконец, стали бояться и уважать, самое время изучить необъятные просторы родины и, в особенности, азиатскую её...

Озеро Байкал