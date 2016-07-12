Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса О котором мы писали в прошлом году
Как BelkaCar сумела удержаться на рынке каршеринга И смогла значительно вырасти после локдауна
В Москве заработал каршеринг с арендой от пяти дней. Какие сейчас тарифы у операторов? И какие правила действуют во время эпидемии
Каршеринг BelkaCar начал следить за скоростью и агрессивностью водителей на дорогах
Нарушителей будут строго наказывать
Сотрудники службы поддержки — о том, как общаться со сложными людьми И как свести разговор на повышенных тонах к конструктиву
Лучшие приложения каршеринга по версии Роскачества
Специалисты назвали сервисы с наибольшим функционалом
Google откроет бесплатную онлайн-академию для предпринимательниц
Участницам расскажут, как открыть свое дело или расширить уже существующий бизнес
Большинство приложений каршеринга оказались уязвимы для хакеров
Solar Security составила рейтинг безопасности сервисов
Каршеринг BelkaCar начал тестировать динамические тарифы
В период тестирования стоимость аренды не будет подниматься выше стандартного тарифа
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
Оператор каршеринга BelkaCar будет исключать водителей за курение
В это время оператор «Делимобиль» оштрафовал порядка 300 человек за курение в салоне
В Москве планируют запустить каршеринг электромобилей
По оценке участников рынка, минута аренды электромобиля может стоить около 30 рублей
Как пользоваться каршерингом и чем отличаются сервисы Сравниванием цены в московских каршерингах и рассказываем, как это работает
Школа Skyeng и сервис BelkaCar сделали урок английского языка о каршеринге
В составе урока — аудио- и видеозадания, тесты и темы для обсуждения
В Москве запустили каршеринг бизнес-класса BelkaBlack
В парке сервиса представлены автомобили марки Mercedez-Benz
Сколько москвичей попали в черный список служб каршеринга
Они больше не смогут взять автомобиль напрокат
В Шереметьеве заработал сервис BelkaCar
Тарифы на территории аэропорта не отличаются от стандартного
BelkaCar запустит аренду электромобилей в «Сколково» в 2018 году
Компания будет проводить тендер среди производителей и поставщиков электрокаров
«Яндекс» приступил к тестированию агрегатора каршерингов
Сервис «Яндекс.Каршеринг» будет доступен в Москве и Санкт-Петербурге
Каршеринговый сервис BelkaCar начал работать в Домодедове
Завершить аренду машины можно на парковке P4
В сервис каршеринга BelkaCar вложили 2,1 миллиона евро
Деньги пойдут на экспансию компании в регионы России и страны СНГ
В Москве заработал новый сервис каршеринга BelkaCar
Он позволяет арендовать машину за 2,7 тысячи рублей в сутки
В Москве появится новый оператор каршеринга
Компания BelkaCar станет пятой в московской системе