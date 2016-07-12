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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса
Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса О котором мы писали в прошлом году
Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса

Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса
О котором мы писали в прошлом году

Как BelkaCar сумела удержаться на рынке каршеринга
Как BelkaCar сумела удержаться на рынке каршеринга И смогла значительно вырасти после локдауна
Как BelkaCar сумела удержаться на рынке каршеринга

Как BelkaCar сумела удержаться на рынке каршеринга
И смогла значительно вырасти после локдауна

В Москве заработал каршеринг с арендой от пяти дней. Какие сейчас тарифы у операторов?
В Москве заработал каршеринг с арендой от пяти дней. Какие сейчас тарифы у операторов? И какие правила действуют во время эпидемии
В Москве заработал каршеринг с арендой от пяти дней. Какие сейчас тарифы у операторов?

В Москве заработал каршеринг с арендой от пяти дней. Какие сейчас тарифы у операторов?
И какие правила действуют во время эпидемии

Каршеринг BelkaCar начал следить за скоростью и агрессивностью водителей на дорогах

Нарушителей будут строго наказывать

Каршеринг BelkaCar начал следить за скоростью и агрессивностью водителей на дорогах

Сотрудники службы поддержки — о том, как общаться со сложными людьми
Сотрудники службы поддержки — о том, как общаться со сложными людьми И как свести разговор на повышенных тонах к конструктиву
Сотрудники службы поддержки — о том, как общаться со сложными людьми

Сотрудники службы поддержки — о том, как общаться со сложными людьми
И как свести разговор на повышенных тонах к конструктиву

Лучшие приложения каршеринга по версии Роскачества

Специалисты назвали сервисы с наибольшим функционалом

Лучшие приложения каршеринга по версии Роскачества

Google откроет бесплатную онлайн-академию для предпринимательниц

Участницам расскажут, как открыть свое дело или расширить уже существующий бизнес

Google откроет бесплатную онлайн-академию для предпринимательниц

Большинство приложений каршеринга оказались уязвимы для хакеров

Solar Security составила рейтинг безопасности сервисов

Большинство приложений каршеринга оказались уязвимы для хакеров

Каршеринг BelkaCar начал тестировать динамические тарифы

В период тестирования стоимость аренды не будет подниматься выше стандартного тарифа

Каршеринг BelkaCar начал тестировать динамические тарифы

«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»

«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»

Оператор каршеринга BelkaCar будет исключать водителей за курение

В это время оператор «Делимобиль» оштрафовал порядка 300 человек за курение в салоне

Оператор каршеринга BelkaCar будет исключать водителей за курение

В Москве планируют запустить каршеринг электромобилей

По оценке участников рынка, минута аренды электромобиля может стоить около 30 рублей

В Москве планируют запустить каршеринг электромобилей

Как пользоваться каршерингом и чем отличаются сервисы
Как пользоваться каршерингом и чем отличаются сервисы Сравниванием цены в московских каршерингах и рассказываем, как это работает
Как пользоваться каршерингом и чем отличаются сервисы

Как пользоваться каршерингом и чем отличаются сервисы
Сравниванием цены в московских каршерингах и рассказываем, как это работает

Пассажирам «Аэроэкспресса» дадут скидку на каршеринг BelkaCar

Акция продлится до января

Пассажирам «Аэроэкспресса» дадут скидку на каршеринг BelkaCar

Школа Skyeng и сервис BelkaCar сделали урок английского языка о каршеринге

В составе урока — аудио- и видеозадания, тесты и темы для обсуждения

Школа Skyeng и сервис BelkaCar сделали урок английского языка о каршеринге

В Москве запустили каршеринг бизнес-класса BelkaBlack

В парке сервиса представлены автомобили марки Mercedez-Benz

В Москве запустили каршеринг бизнес-класса BelkaBlack

Сколько москвичей попали в черный список служб каршеринга

Они больше не смогут взять автомобиль напрокат

Сколько москвичей попали в черный список служб каршеринга

В Шереметьеве заработал сервис BelkaCar

Тарифы на территории аэропорта не отличаются от стандартного

В Шереметьеве заработал сервис BelkaCar

BelkaCar запустит аренду электромобилей в «Сколково» в 2018 году

Компания будет проводить тендер среди производителей и поставщиков электрокаров

BelkaCar запустит аренду электромобилей в «Сколково» в 2018 году

«Яндекс» приступил к тестированию агрегатора каршерингов

Сервис «Яндекс.Каршеринг» будет доступен в Москве и Санкт-Петербурге

«Яндекс» приступил к тестированию агрегатора каршерингов

Каршеринговый сервис BelkaCar начал работать в Домодедове

Завершить аренду машины можно на парковке P4

Каршеринговый сервис BelkaCar начал работать в Домодедове

В сервис каршеринга BelkaCar вложили 2,1 миллиона евро

Деньги пойдут на экспансию компании в регионы России и страны СНГ

В сервис каршеринга BelkaCar вложили 2,1 миллиона евро

В Москве заработал новый сервис каршеринга BelkaCar

Он позволяет арендовать машину за 2,7 тысячи рублей в сутки

В Москве заработал новый сервис каршеринга BelkaCar

В Москве появится новый оператор каршеринга

Компания BelkaCar станет пятой в московской системе

В Москве появится новый оператор каршеринга