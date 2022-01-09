Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса

«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России

«Кофемания» — самая дорогая кофейня-ресторан не только Москвы, но и всей России. Но даже если у вас нет 450 рублей на чашку капучино и оранжевой карты завсегдатая, вы наверняка слышали о сети хотя бы благодаря мемам про Кокорина и Мамаева и кальянному рэпу. Мы встретились с основателем и совладельцем «Кофемании» Игорем Журавлевым и спросили его про все, что нас давно волновало: про коллаборацию с московским метро, новую программу лояльности и выживание в кризисы.

Невеселые старты: Стартаперы, которые смогли выжить и заработать в пандемию

Самое худшее время для того, чтобы начать свой бизнес, — разгар пандемии, когда все сидят дома и экономят. Но наши герои так не считают: оказавшись в сложных условиях, они начали менять формат, выпускать новые продукты и больше вкладываться в рекламу. Мы узнали у хозяйки салона для собак, основателей новой марки домов на колесах и других предпринимателей, как они провели этот кризисный год и что сделали ради того, чтобы их дело выстояло.