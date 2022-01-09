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Истории9 января 2022

Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса О котором мы писали в прошлом году

Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса
АвторОльга Карасева

Искренне надеемся, что в этом году пандемия наконец отступит, экономика восстановится и мы познакомим вас с новыми героями — интересными городскими предпринимателями. А пока мы собрали лучшие истории о бизнесе, которые публиковали в прошлом году.

«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России

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 «Кофемания» — самая дорогая кофейня-ресторан не только Москвы, но и всей России. Но даже если у вас нет 450 рублей на чашку капучино и оранжевой карты завсегдатая, вы наверняка слышали о сети хотя бы благодаря мемам про Кокорина и Мамаева и кальянному рэпу. Мы встретились с основателем и совладельцем «Кофемании» Игорем Журавлевым и спросили его про все, что нас давно волновало: про коллаборацию с московским метро, новую программу лояльности и выживание в кризисы.

Невеселые старты: Стартаперы, которые смогли выжить и заработать в пандемию 

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Самое худшее время для того, чтобы начать свой бизнес, — разгар пандемии, когда все сидят дома и экономят. Но наши герои так не считают: оказавшись в сложных условиях, они начали менять формат, выпускать новые продукты и больше вкладываться в рекламу. Мы узнали у хозяйки салона для собак, основателей новой марки домов на колесах и других предпринимателей, как они провели этот кризисный год и что сделали ради того, чтобы их дело выстояло.

Темная сторона московского общепита: Как дарк-китчен приходят на смену ресторанам 

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Если заказать пиццу или роллы посреди ночи, скорее всего, они приедут к вам с одной из многочисленных темных кухонь, разбросанных по Москве. Дарк-китчен уже никого не удивляет: формат ресторана без столиков и официантов прижился в городе, и в этой сфере появились свои крупные игроки. Мы узнали, как работают сетевые дарк-китчен, почему им все равно нужны кафе-витрины и чем темная кухня отличается от призрачной.

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы 

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Специалисты «Деликатного переезда» — это не грузчики: они не ругаются матом, не пытаются накрутить цену и бережно упаковывают каждую вещь перед тем, как отправить ее в кузов «Газели». Среди клиентов компании — Конституционный суд и вертолетный завод, «Яндекс» и Райффайзенбанк, хозяева редкой игуаны и библиотеки из 12 тысяч книг. В день специалисты выполняют порядка 60 заказов только по Москве. Мы поговорили с основателем и генеральным директором «Деликатного переезда» Аркадием Усачевым о ценах, вежливости и самых сложных заказах.

Все свои: Как горожане переезжают из съемных квартир и хостелов в коливинги 

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Сейчас коливинг по душе может найти убежденный веган, начинающий предприниматель или простой горожанин-экстраверт. Московские девелоперы запускают целые дома-коливинги на сотню квартир с общими зонами, но все же пока типичный коливинг — это малый бизнес, построенный на субаренде, или даже самоорганизованное сообщество. Мы пообщались с основателями и жильцами нескольких коливингов и рассказываем, кого не берут в соседи, сколько стоит жить с единомышленниками и где арендатор рискует столкнуться с гомофобией.

Как BelkaCar сумела удержаться на рынке каршеринга 

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В прошлом году каршеринг BelkaCar оказался на грани выживания: из-за пандемии московские власти запретили его работу, компания платила за лизинг машин и каждый день несла убытки. В этом году ситуация полностью изменилась: выручка за первый квартал выросла на 87 %. Этому среди прочего помогло расширение зоны работы — машины «Белки» появились на курортах Краснодарского края. The Village поговорил с основательницами BelkaCar о том, как им удалось запустить каршеринг и удержаться на этом рынке.

Наши люди: Авторы и редакторы The Village, которые сделали свой бизнес 

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Работа в медиа считается хорошим стартом для карьеры: даже если с журналистикой не сложится, можно переквалифицироваться в копирайтера или PR-менеджера — выходцев из популярных изданий охотно нанимают технологические компании и банки. Еще одна альтернатива для журналиста — запуск собственного бизнеса. Предпринимателю точно помогут полезные знакомства, умение ориентироваться в трендах и привычка всегда немного сомневаться — все то, без чего невозможна работа в медиа. Мы поговорили с бывшими сотрудниками The Village, которые сейчас занимаются бизнесом. Они рассказали нам о выгорании, помощи коллег и умении справляться с хейтом.

Фотографии: обложка, 1 – Ксения Колесникова, 2 – Полина Руковичкина, 3 – коллаж – Анаит Оганян, фотографии в коллаже предоставлены героями

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