«Яндекс.Толока»: Как миллионы людей удаляют порно, оценивают музыку и ответы Алисы И сколько компания за это платит
«Яндекс» представил робота-доставщика. Он уже возит документы от офиса компании
«Ровер» внешне напоминает луноход и сам едет по тротуарам со скоростью пешехода
«Я работаю „водителем“ беспилотника» Автохамы, любопытные пешеходы и зайцы, внезапно выскакивающие на дорогу
По улицам Москвы начали ездить беспилотные автомобили «Яндекса»
Пока компания тестирует пять машин
МТС разработает платформу для управления дронами
Ей смогут пользоваться частные и госзаказчики
В московских школах введут уроки управления беспилотниками
Занятия рассчитаны на классы с техническим уклоном
«Яндекс» выпустит беспилотные автомобили совместно с Hyundai Mobis
Компании подписали соглашение о сотрудничестве
Почему вам не нужна инструкция «Как вести себя рядом с беспилотниками» Объясняет глава по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса»
Эксперимент по тестированию беспилотных машин в Москве начнется уже в декабре
До конца года на дороги столицы и Татарстана должны выйти более 100 беспилотников
Российский беспилотный автомобиль проехал от Петербурга до Казани
Машину разработало петербургское научно-производственное объединение «СтарЛайн»
Для беспилотных автомобилей разработали знак «А»
Так водители будут в курсе автономного управления машиной
Минпромторг предложил начать полноценные испытания беспилотных машин в Москве с марта
Ответственность за ДТП вместо водителей будут нести владельцы беспилотников
Воздушные такси, Hyperloop и изолированный климат: Что посоветовали эксперты Москве
The Boston Consulting Group представила рекомендации для развития новой экономики города
Московские власти договорились с «Яндексом» о развитии беспилотного транспорта
Испытания беспилотников на московских дорогах позволят быстрее обучать автомобили
Поездка беспилотного такси из Москвы в Казань
Маршрут составил около 789 километров и занял 11 часов
К зиме на трассе Москва — Петербург протестируют беспилотные автомобили
В качестве участка для испытаний выбрали объездную дорогу у Вышнего Волочка
Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами
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С появлением беспилотных автомобилей цены на Uber упадут в 2 раза
Издержки сократятся за счет ненадобности оплачивать услуги водителя
Беспилотное такси «Яндекса» на улицах Москвы
Как компания получила разрешение на тестирование авто на улицах города, не уточняется
На московских дорогах появились самоуправляемые машины «Яндекса»
Пока они ездят по городу с водителем
Предзаказ iOS-приложений, роботы-провидцы и самая неприятная реклама
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Стрельба в школе в Вашингтоне, столицы Олимпиады и Bluetooth-хакеры Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
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В Москве открылся полигон для тестирования беспилотного транспорта
Он находится на территории технопарка «Калибр»
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К 2030 году Росавтодор собирается построить 10 тысяч километров трасс для беспилотных машин
В компании считают, что для развития инфраструктуры для беспилотников «колоссальных инвестиций не требуется»
Беспилотные автомобили каршеринга начнут тестировать в 2017 году
Взять такую машину в аренду можно будет с 2018 года
В Москве могут появиться беспилотные парконы
По словам властей, пока эта технология находится в стадии разработки и «только делает первые шаги»
В Москве могут появиться беспилотные такси и каршеринг
Таким образом, услуги такси и каршеринга соединятся в одну, считают в мэрии
«Яндекс» планирует запустить беспилотные такси в Москве
Для этого компании потребуется помощь автопроизводителей и законодателей
В России создадут беспилотный комбайн
Предполагается, что это приведёт к развитию более эффективного координатного земледелия