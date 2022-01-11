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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве появятся беспилотные такси
11 января 2022

В Москве появятся беспилотные такси

«Яндекс.Толока»: Как миллионы людей удаляют порно, оценивают музыку и ответы Алисы
«Яндекс.Толока»: Как миллионы людей удаляют порно, оценивают музыку и ответы Алисы И сколько компания за это платит
«Яндекс.Толока»: Как миллионы людей удаляют порно, оценивают музыку и ответы Алисы

«Яндекс.Толока»: Как миллионы людей удаляют порно, оценивают музыку и ответы Алисы
И сколько компания за это платит

«Яндекс» представил робота-доставщика. Он уже возит документы от офиса компании

«Ровер» внешне напоминает луноход и сам едет по тротуарам со скоростью пешехода

«Яндекс» представил робота-доставщика. Он уже возит документы от офиса компании

В «Сколково» представили беспилотные маршрутки

«Газели» прошли испытания под дождем

В «Сколково» представили беспилотные маршрутки

«Я работаю „водителем“ беспилотника»
«Я работаю „водителем“ беспилотника» Автохамы, любопытные пешеходы и зайцы, внезапно выскакивающие на дорогу
«Я работаю „водителем“ беспилотника»

«Я работаю „водителем“ беспилотника»
Автохамы, любопытные пешеходы и зайцы, внезапно выскакивающие на дорогу

По улицам Москвы начали ездить беспилотные автомобили «Яндекса»

Пока компания тестирует пять машин

По улицам Москвы начали ездить беспилотные автомобили «Яндекса»

МТС разработает платформу для управления дронами

Ей смогут пользоваться частные и госзаказчики

МТС разработает платформу для управления дронами

В московских школах введут уроки управления беспилотниками

Занятия рассчитаны на классы с техническим уклоном

В московских школах введут уроки управления беспилотниками

«Яндекс» выпустит беспилотные автомобили совместно с Hyundai Mobis

Компании подписали соглашение о сотрудничестве

«Яндекс» выпустит беспилотные автомобили совместно с Hyundai Mobis

Почему вам не нужна инструкция «Как вести себя рядом с беспилотниками»
Почему вам не нужна инструкция «Как вести себя рядом с беспилотниками» Объясняет глава по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса»
Почему вам не нужна инструкция «Как вести себя рядом с беспилотниками»

Почему вам не нужна инструкция «Как вести себя рядом с беспилотниками»
Объясняет глава по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса»

Эксперимент по тестированию беспилотных машин в Москве начнется уже в декабре

До конца года на дороги столицы и Татарстана должны выйти более 100 беспилотников

Эксперимент по тестированию беспилотных машин в Москве начнется уже в декабре

Российский беспилотный автомобиль проехал от Петербурга до Казани

Машину разработало петербургское научно-производственное объединение «СтарЛайн»

Российский беспилотный автомобиль проехал от Петербурга до Казани

Для беспилотных автомобилей разработали знак «А»

Так водители будут в курсе автономного управления машиной

Для беспилотных автомобилей разработали знак «А»

Минпромторг предложил начать полноценные испытания беспилотных машин в Москве с марта

Ответственность за ДТП вместо водителей будут нести владельцы беспилотников

Минпромторг предложил начать полноценные испытания беспилотных машин в Москве с марта

«Яндекс» запустит в «Сколкове» беспилотное такси

Сервис будет доступен сотрудникам технограда

«Яндекс» запустит в «Сколкове» беспилотное такси

Воздушные такси, Hyperloop и изолированный климат: Что посоветовали эксперты Москве

The Boston Consulting Group представила рекомендации для развития новой экономики города

Воздушные такси, Hyperloop и изолированный климат: Что посоветовали эксперты Москве

Московские власти договорились с «Яндексом» о развитии беспилотного транспорта

Испытания беспилотников на московских дорогах позволят быстрее обучать автомобили

Московские власти договорились с «Яндексом» о развитии беспилотного транспорта

Поездка беспилотного такси из Москвы в Казань

Маршрут составил около 789 километров и занял 11 часов

Поездка беспилотного такси из Москвы в Казань

К зиме на трассе Москва — Петербург протестируют беспилотные автомобили

В качестве участка для испытаний выбрали объездную дорогу у Вышнего Волочка

К зиме на трассе Москва — Петербург протестируют беспилотные автомобили

Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами

Гейтс против криптовалют, чаты на миллиард участников и роботы-дояры в Подмосковье

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Гейтс против криптовалют, чаты на миллиард участников и роботы-дояры в Подмосковье

С появлением беспилотных автомобилей цены на Uber упадут в 2 раза

Издержки сократятся за счет ненадобности оплачивать услуги водителя

С появлением беспилотных автомобилей цены на Uber упадут в 2 раза

Беспилотное такси «Яндекса» на улицах Москвы

Как компания получила разрешение на тестирование авто на улицах города, не уточняется

Беспилотное такси «Яндекса» на улицах Москвы

На московских дорогах появились самоуправляемые машины «Яндекса»

Пока они ездят по городу с водителем

На московских дорогах появились самоуправляемые машины «Яндекса»

Предзаказ iOS-приложений, роботы-провидцы и самая неприятная реклама

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Предзаказ iOS-приложений, роботы-провидцы и самая неприятная реклама

Робототехник — о скором появлении беспилотных такси в Москве
Робототехник — о скором появлении беспилотных такси в Москве Не начнут ли автомобили «Яндекса» давить прохожих и куда денутся таксисты
Робототехник — о скором появлении беспилотных такси в Москве

Робототехник — о скором появлении беспилотных такси в Москве
Не начнут ли автомобили «Яндекса» давить прохожих и куда денутся таксисты

Испытания беспилотного автомобиля «Яндекса» в снегу

Они проходили в Подмосковье

Испытания беспилотного автомобиля «Яндекса» в снегу

Дудь — лицо Альфа-банка, денежные переводы в iMessage и борьба с порноместью

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дудь — лицо Альфа-банка, денежные переводы в iMessage и борьба с порноместью

Битва боевых роботов — гигантов, обновление Google Photo и жилой модуль на орбите Луны

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Битва боевых роботов — гигантов, обновление Google Photo и жилой модуль на орбите Луны

Стрельба в школе в Вашингтоне, столицы Олимпиады и Bluetooth-хакеры
Стрельба в школе в Вашингтоне, столицы Олимпиады и Bluetooth-хакеры Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Стрельба в школе в Вашингтоне, столицы Олимпиады и Bluetooth-хакеры

Стрельба в школе в Вашингтоне, столицы Олимпиады и Bluetooth-хакеры
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих

Инвестиции в летающий мотоцикл, отзывчивый холодильник и молодые инноваторы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции в летающий мотоцикл, отзывчивый холодильник и молодые инноваторы

Отказ от слежки в Uber, реклама в «Историях» и доставка пиццы беспилотными авто

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Отказ от слежки в Uber, реклама в «Историях» и доставка пиццы беспилотными авто

В Москве открылся полигон для тестирования беспилотного транспорта

Он находится на территории технопарка «Калибр»

В Москве открылся полигон для тестирования беспилотного транспорта

Планы Tesla, развитие микророботов и воздушное такси под управлением iPad

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Планы Tesla, развитие микророботов и воздушное такси под управлением iPad

Соцсеть Amazon, аналитика в «Одноклассниках» и трехсредный внедорожник

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Соцсеть Amazon, аналитика в «Одноклассниках» и трехсредный внедорожник

Покупки Avast, планы «Билайн» и российское аэротакси на блокчейне

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Покупки Avast, планы «Билайн» и российское аэротакси на блокчейне

Новые функции Badoo, инвестиции в Game Show и смартфон от KFC

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые функции Badoo, инвестиции в Game Show и смартфон от KFC

Конкурс стартапов от Усманова, бизнес на туалетах в Москве и исследование App Annie

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Конкурс стартапов от Усманова, бизнес на туалетах в Москве и исследование App Annie

Новый завод Bosch, переговоры Илона Маска и борьба с экстремизмом на YouTube

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый завод Bosch, переговоры Илона Маска и борьба с экстремизмом на YouTube

Сервис вызова стриптизеров на дом, беспилотные автомобили Apple и симуляция Вселенной

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сервис вызова стриптизеров на дом, беспилотные автомобили Apple и симуляция Вселенной

Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google

Роботы для обучения детей «Емеля», шкаф-трансформер и летающий ветрогенератор

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Роботы для обучения детей «Емеля», шкаф-трансформер и летающий ветрогенератор

Третий йотафон, двухчасовой рабочий день и труд роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Третий йотафон, двухчасовой рабочий день и труд роботов

Роботы-CEO, беспилотный «аэромул» и разгром Роскомнадзора

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Роботы-CEO, беспилотный «аэромул» и разгром Роскомнадзора

Бесплатный StarCraft, новый патент Amazon и экспансия Bite

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Бесплатный StarCraft, новый патент Amazon и экспансия Bite

К 2030 году Росавтодор собирается построить 10 тысяч километров трасс для беспилотных машин

В компании считают, что для развития инфраструктуры для беспилотников «колоссальных инвестиций не требуется»

К 2030 году Росавтодор собирается построить 10 тысяч километров трасс для беспилотных машин

Беспилотные автомобили каршеринга начнут тестировать в 2017 году

Взять такую машину в аренду можно будет с 2018 года

Беспилотные автомобили каршеринга начнут тестировать в 2017 году

В Москве могут появиться беспилотные парконы

По словам властей, пока эта технология находится в стадии разработки и «только делает первые шаги»

В Москве могут появиться беспилотные парконы

В Москве могут появиться беспилотные такси и каршеринг

Таким образом, услуги такси и каршеринга соединятся в одну, считают в мэрии

В Москве могут появиться беспилотные такси и каршеринг

«Яндекс» планирует запустить беспилотные такси в Москве

Для этого компании потребуется помощь автопроизводителей и законодателей

«Яндекс» планирует запустить беспилотные такси в Москве

В России создадут беспилотный комбайн

Предполагается, что это приведёт к развитию более эффективного координатного земледелия

В России создадут беспилотный комбайн