По улицам Москвы начали ездить беспилотные автомобили «Яндекса» Пока компания тестирует пять машин
«Яндекс» начал тестировать пять беспилотных автомобилей на дорогах Москвы. Еще несколько десятков таких же машин ждут разрешения.
В пресс-службе уточнили, что эксперимент проходит на всей территории Москвы, а выбор маршрута зависит от задач тестирования. Четырьмя основными локациями стали МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а также центр города.
До конца года компания планирует вывести на дороги Москвы более 100 беспилотников. Вместе с МВД и Минпромторгом она пытается упростить сертификацию автомобилей. В «Яндексе» отметили, что сейчас очень важно выводить на дороги больше машин — так они быстрее обучаются.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре 2018 года подписал постановление о тестировании беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана. Ранее The Village составил правила поведения с беспилотниками для водителей и пешеходов и поговорил с директором по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса» Артемом Фокиным.
Источник: ТАСС
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