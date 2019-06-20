9 мая, воскресенье
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Новости20 июня 2019

По улицам Москвы начали ездить беспилотные автомобили «Яндекса» Пока компания тестирует пять машин

РедакторАлена Дергачева

«Яндекс» начал тестировать пять беспилотных автомобилей на дорогах Москвы. Еще несколько десятков таких же машин ждут разрешения.

В пресс-службе уточнили, что эксперимент проходит на всей территории Москвы, а выбор маршрута зависит от задач тестирования. Четырьмя основными локациями стали МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а также центр города.

До конца года компания планирует вывести на дороги Москвы более 100 беспилотников. Вместе с МВД и Минпромторгом она пытается упростить сертификацию автомобилей. В «Яндексе» отметили, что сейчас очень важно выводить на дороги больше машин — так они быстрее обучаются.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре 2018 года подписал постановление о тестировании беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана. Ранее The Village составил правила поведения с беспилотниками для водителей и пешеходов и поговорил с директором по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса» Артемом Фокиным.

Источник: ТАСС

Подписывайтесь на нас!

telegram

instagram

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

В Росгвардии хотят создать спецподразделения для борьбы с беспилотниками

Их созданием займутся сотрудники центра специального назначения совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО

В Росгвардии хотят создать спецподразделения для борьбы с беспилотниками
Их созданием займутся сотрудники центра специального назначения совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО

«Яндекс» построит в Подмосковье город-полигон для испытания беспилотников

На полигоне воссоздадут городскую инфраструктуру

«Яндекс» построит в Подмосковье город-полигон для испытания беспилотников
На полигоне воссоздадут городскую инфраструктуру

В Москве тестируют автономных дронов-курьеров

Летательные аппараты предлагают использовать на предприятиях, складах и в магазинах

В Москве тестируют автономных дронов-курьеров
Летательные аппараты предлагают использовать на предприятиях, складах и в магазинах

«Тинькофф» представил голосового помощника по имени Олег. За день он научился материться (обновлено)

Он доступен в мобильном приложении для iOS

«Тинькофф» представил голосового помощника по имени Олег. За день он научился материться (обновлено)
Он доступен в мобильном приложении для iOS

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году

Как сделать квартиру удобной для жизни

30+ главных событий на майских каникулах

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках

Первая полоса

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom

Как сделать квартиру удобной для жизни
Как сделать квартиру удобной для жизни
Как сделать квартиру удобной для жизни

Как сделать квартиру удобной для жизни

30+ главных событий на майских каникулах
30+ главных событий на майских каникулах Концерт Луны, открытие Никольских рядов, «Ночь в Манеже» и джазовый фестиваль Rainy Days
30+ главных событий на майских каникулах

30+ главных событий на майских каникулах
Концерт Луны, открытие Никольских рядов, «Ночь в Манеже» и джазовый фестиваль Rainy Days

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани

Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг
Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг
Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг

Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг

Новые рестораны и бары Петербурга
Новые рестораны и бары Петербурга Куда стоит идти прямо сейчас
Новые рестораны и бары Петербурга

Новые рестораны и бары Петербурга
Куда стоит идти прямо сейчас

10 музыкальных историй этого года
10 музыкальных историй этого года Кирилл Иванов рассказывает про все альбомы «СБПЧ», а адвокат Оксимирона и Славы КПСС объясняет, почему лучший — Замай
10 музыкальных историй этого года

10 музыкальных историй этого года
Кирилл Иванов рассказывает про все альбомы «СБПЧ», а адвокат Оксимирона и Славы КПСС объясняет, почему лучший — Замай

Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире
Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире
Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире

Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы

Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае
Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае И что со всем этим готовить
Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае

Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае
И что со всем этим готовить

Куда можно поехать в отпуск
Куда можно поехать в отпуск От ближайшего Подмосковья до заграничных курортов и сибирских деревень
Куда можно поехать в отпуск

Куда можно поехать в отпуск
От ближайшего Подмосковья до заграничных курортов и сибирских деревень

Где гулять в Москве
Где гулять в Москве 9 маршрутов и музыка для них
Где гулять в Москве

Где гулять в Москве
9 маршрутов и музыка для них

Как приготовить пасхальный кулич дома
Как приготовить пасхальный кулич дома
Как приготовить пасхальный кулич дома

Как приготовить пасхальный кулич дома

Главреды вспоминают лучшие тексты The Village
Главреды вспоминают лучшие тексты The Village
Главреды вспоминают лучшие тексты The Village

Главреды вспоминают лучшие тексты The Village

Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе
Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе Отвечаем на рабочие вопросы в День труда
Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе

Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе
Отвечаем на рабочие вопросы в День труда

Как в инстаграме появились сторис
Как в инстаграме появились сторис И почему Facebook так и не купил Snapchat
Как в инстаграме появились сторис

Как в инстаграме появились сторис
И почему Facebook так и не купил Snapchat

Ognivo на Васильевском острове, Sixty Four на Мойке, пекарня Hobz и Soul Place
Ognivo на Васильевском острове, Sixty Four на Мойке, пекарня Hobz и Soul Place
Ognivo на Васильевском острове, Sixty Four на Мойке, пекарня Hobz и Soul Place

Ognivo на Васильевском острове, Sixty Four на Мойке, пекарня Hobz и Soul Place

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо
Как тратить деньги и зарабатывать на этом Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис
Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Подпишитесь на рассылку