«Яндекс» начал тестировать пять беспилотных автомобилей на дорогах Москвы. Еще несколько десятков таких же машин ждут разрешения.

В пресс-службе уточнили, что эксперимент проходит на всей территории Москвы, а выбор маршрута зависит от задач тестирования. Четырьмя основными локациями стали МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а также центр города.

До конца года компания планирует вывести на дороги Москвы более 100 беспилотников. Вместе с МВД и Минпромторгом она пытается упростить сертификацию автомобилей. В «Яндексе» отметили, что сейчас очень важно выводить на дороги больше машин — так они быстрее обучаются.