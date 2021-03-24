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2021-03-24T13:18:45.000+03:00
24 марта 2021
Улицу Красная Пресня благоустроят в этом году. Там появятся площадки для отдыха и зеленая зона
2020-08-19T14:59:05.000+03:00
19 августа 2020
В районе Фили-Давыдково появится прогулочная зона
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