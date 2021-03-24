16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Улицу Красная Пресня благоустроят в этом году. Там появятся площадки для отдыха и зеленая зона
24 марта 2021

Улицу Красная Пресня благоустроят в этом году. Там появятся площадки для отдыха и зеленая зона

19 августа 2020

В районе Фили-Давыдково появится прогулочная зона