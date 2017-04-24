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Город24 апреля 2017

Дальнейшее благоустройство Тверской оценили более чем в миллиард рублей Условия тендера опубликовали на официальном портале госзакупок

РедакторРоман Чернянский

Департамент по конкурентной политике объявил электронный аукцион на выполнение работ по комплексному благоустройству Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц. Условия тендера опубликованы на официальном портале госзакупок.

Общая площадь благоустройства составит почти 86 тысяч квадратных метров. Начальная цена контракта — 1,09 миллиарда рублей.

Подрядчику предстоит перенести воздушно-кабельные сети общей протяженностью 4,7 тысячи погонных метров, а также отремонтировать фасады зданий общей площадью более 120 тысяч квадратных метров и кровли площадью почти 8 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что Москомархитектура одобрила проект благоустройства Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц.

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Комментарии

1 комментарий
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SSonex

да сколько можно уже ремонтировать центр.. пора уже переходить дальше!

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