Дальнейшее благоустройство Тверской оценили более чем в миллиард рублей Условия тендера опубликовали на официальном портале госзакупок
Департамент по конкурентной политике объявил электронный аукцион на выполнение работ по комплексному благоустройству Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц. Условия тендера опубликованы на официальном портале госзакупок.
Общая площадь благоустройства составит почти 86 тысяч квадратных метров. Начальная цена контракта — 1,09 миллиарда рублей.
Подрядчику предстоит перенести воздушно-кабельные сети общей протяженностью 4,7 тысячи погонных метров, а также отремонтировать фасады зданий общей площадью более 120 тысяч квадратных метров и кровли площадью почти 8 тысяч квадратных метров.
Ранее стало известно, что Москомархитектура одобрила проект благоустройства Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц.
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Комментарии
да сколько можно уже ремонтировать центр.. пора уже переходить дальше!
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