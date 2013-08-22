За год в Москве обустроят 45 улиц и 183 парка
Между Арбатом и Пречистенкой создадут новое общественное пространство
За год в Москве обустроят 45 улиц и 183 парка Между Арбатом и Пречистенкой создадут новое общественное пространство
Движение по 1-й Тверской-Ямской улице открыли раньше запланированного срока
В минувшие выходные в круглосуточном режиме работали 800 человек и почти 320 единиц техники
Движение по 1-й Тверской-Ямской улице открыли раньше запланированного срока В минувшие выходные в круглосуточном режиме работали 800 человек и почти 320 единиц техники
Якиманскую набережную открыли для пешеходов
Все работы по благоустройству набережной завершат к 20 августа
Якиманскую набережную открыли для пешеходов Все работы по благоустройству набережной завершат к 20 августа
Дальнейшее благоустройство Тверской оценили более чем в миллиард рублей
Условия тендера опубликовали на официальном портале госзакупок
Дальнейшее благоустройство Тверской оценили более чем в миллиард рублей Условия тендера опубликовали на официальном портале госзакупок
Власти одобрили проект дальнейшего благоустройства Тверской улицы
На ней высадят липы и расширят тротуары
Власти одобрили проект дальнейшего благоустройства Тверской улицы На ней высадят липы и расширят тротуары
Власти открыли прием жалоб на работы по программе «Моя улица» в Сети
Онлайн-обращение можно оставить на портале «Наш город»
Власти открыли прием жалоб на работы по программе «Моя улица» в Сети Онлайн-обращение можно оставить на портале «Наш город»
«Масштабы бедствия неясны, поэтому пока выдыхаем» Как хозяева московских заведений готовятся к очередной реконструкции улиц
Мэрию Москвы обвинили в повреждении археологических объектов при ремонте Тверской (обновлено)
«Архнадзор» собирается пожаловаться на действия властей в Генпрокуратуру
Мэрию Москвы обвинили в повреждении археологических объектов при ремонте Тверской (обновлено) «Архнадзор» собирается пожаловаться на действия властей в Генпрокуратуру
В центре Москвы стартовали работы по программе «Моя улица»
Они начались в Черниговском переулке
В центре Москвы стартовали работы по программе «Моя улица»
Они начались в Черниговском переулке
Власти города потратят на гранит для бордюров 601 миллион рублей
Камень должны поставить до 31 июля
Власти города потратят на гранит для бордюров 601 миллион рублей
Камень должны поставить до 31 июля
На благоустройство Нового Арбата потратят 2 миллиарда рублей
На улице расширят тротуары, посадят клёны и построят фонтан
На благоустройство Нового Арбата потратят 2 миллиарда рублей На улице расширят тротуары, посадят клёны и построят фонтан
Власти направят на проект «Моя улица» 90 миллиардов рублей
Такую сумму планируют вложить в благоустройство московских улиц за ближайшие три года
Власти направят на проект «Моя улица» 90 миллиардов рублей Такую сумму планируют вложить в благоустройство московских улиц за ближайшие три года
На благоустройство ещё трёх улиц в Москве потратят 1,3 миллиарда рублей
Работы пройдут на Петровке, Петровских линиях и в Рахманиновском переулке
На благоустройство ещё трёх улиц в Москве потратят 1,3 миллиарда рублей
Работы пройдут на Петровке, Петровских линиях и в Рахманиновском переулке
Работы по благоустройству московских улиц начнутся в мае
Работу начнут на всех участках одновременно
Работы по благоустройству московских улиц начнутся в мае
Работу начнут на всех участках одновременно
Благоустройство Бульварного кольца за 4,9 миллиарда рублей
Конкурс на поиск подрядчика объявил департамент по конкурентной политике
Благоустройство Бульварного кольца за 4,9 миллиарда рублей Конкурс на поиск подрядчика объявил департамент по конкурентной политике
Маросейку, Покровку и Пятницкую обустроят по-амстердамски
Три улицы в центре Москвы благоустроят по западным стандартам.