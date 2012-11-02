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Новости

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн

Участие во всех активностях бесплатное

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Новости

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн Участие во всех активностях бесплатное

Новости

Холокост, феминизм и Покайо: Что покажут на «Большом фестивале мультфильмов»

На киносмотре представят около 400 анимационных картин

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Новости

Холокост, феминизм и Покайо: Что покажут на «Большом фестивале мультфильмов» На киносмотре представят около 400 анимационных картин

Новости

Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле»

Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября

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Новости

Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле» Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября

Новости

На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации

На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд

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Новости

На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд

Новости

В сети «Москино» и библиотеках бесплатно покажут мультфильмы со всего мира

Кинопоказы пройдут в рамках Большого фестиваля мультфильмов с 20 по 29 октября

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Новости

В сети «Москино» и библиотеках бесплатно покажут мультфильмы со всего мира Кинопоказы пройдут в рамках Большого фестиваля мультфильмов с 20 по 29 октября

Новости

На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых

Анимационные картины увидят гости в разных городах страны

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Новости

На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых Анимационные картины увидят гости в разных городах страны

Новости

В кинотеатрах пройдут показы мультфильмов про Петсона и Финдуса

Показы пройдут в трех кинотеатрах

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Новости

В кинотеатрах пройдут показы мультфильмов про Петсона и Финдуса Показы пройдут в трех кинотеатрах

Город

В Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов

Конкурсная программа включает блоки: «Победители», «Премьеры» и «Молодая российская анимация»

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Город

В Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов Конкурсная программа включает блоки: «Победители», «Премьеры» и «Молодая российская анимация»

Weekend

В Москве стартует проект «Мультфильмы по выходным»

В сборниках мультфильмов представлены короткометражные авторские мультфильмы и отдельные эпизоды сериалов современных мультипликаторов

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Weekend

В Москве стартует проект «Мультфильмы по выходным» В сборниках мультфильмов представлены короткометражные авторские мультфильмы и отдельные эпизоды сериалов современных мультипликаторов

Как разобраться в истории мультфильмов
Новые знания
Как разобраться в истории мультфильмовОт Эмиля Коля и Уолта Диснея до «По ту сторону изгороди»
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Как разобраться в истории мультфильмов
Новые знания

Как разобраться в истории мультфильмов От Эмиля Коля и Уолта Диснея до «По ту сторону изгороди»

Город

В Москве пройдёт «Большой фестиваль мультфильмов»

В программе фестиваля — почти 400 картин из более чем 20 стран, лекции, встречи, выставки и съёмки мультфильмов

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Город

В Москве пройдёт «Большой фестиваль мультфильмов» В программе фестиваля — почти 400 картин из более чем 20 стран, лекции, встречи, выставки и съёмки мультфильмов

Выходные в городе: 2−5 ноября
Weekend
Выходные в городе: 2−5 ноября«Новое британское кино», фестиваль мультфильмов, выставки фотографий из Крымска и живописи из Германии, «День открытых миров» в «ЗИЛе», два театральных фестиваля и последние хеллоуинские вечеринки.
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Выходные в городе: 2−5 ноября
Weekend

Выходные в городе: 2−5 ноября «Новое британское кино», фестиваль мультфильмов, выставки фотографий из Крымска и живописи из Германии, «День открытых миров» в «ЗИЛе», два театральных фестиваля и последние хеллоуинские вечеринки.