Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн
Участие во всех активностях бесплатное
Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн Участие во всех активностях бесплатное
Холокост, феминизм и Покайо: Что покажут на «Большом фестивале мультфильмов»
На киносмотре представят около 400 анимационных картин
Холокост, феминизм и Покайо: Что покажут на «Большом фестивале мультфильмов» На киносмотре представят около 400 анимационных картин
Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле»
Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября
Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле» Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября
На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации
На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд
На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд
В сети «Москино» и библиотеках бесплатно покажут мультфильмы со всего мира
Кинопоказы пройдут в рамках Большого фестиваля мультфильмов с 20 по 29 октября
В сети «Москино» и библиотеках бесплатно покажут мультфильмы со всего мира Кинопоказы пройдут в рамках Большого фестиваля мультфильмов с 20 по 29 октября
На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых
Анимационные картины увидят гости в разных городах страны
На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых Анимационные картины увидят гости в разных городах страны
В кинотеатрах пройдут показы мультфильмов про Петсона и Финдуса
Показы пройдут в трех кинотеатрах
В кинотеатрах пройдут показы мультфильмов про Петсона и Финдуса Показы пройдут в трех кинотеатрах
В Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов
Конкурсная программа включает блоки: «Победители», «Премьеры» и «Молодая российская анимация»
В Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов Конкурсная программа включает блоки: «Победители», «Премьеры» и «Молодая российская анимация»
В Москве стартует проект «Мультфильмы по выходным»
В сборниках мультфильмов представлены короткометражные авторские мультфильмы и отдельные эпизоды сериалов современных мультипликаторов
В Москве стартует проект «Мультфильмы по выходным» В сборниках мультфильмов представлены короткометражные авторские мультфильмы и отдельные эпизоды сериалов современных мультипликаторов
Как разобраться в истории мультфильмов От Эмиля Коля и Уолта Диснея до «По ту сторону изгороди»
В Москве пройдёт «Большой фестиваль мультфильмов»
В программе фестиваля — почти 400 картин из более чем 20 стран, лекции, встречи, выставки и съёмки мультфильмов