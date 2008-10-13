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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»

Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»

Почему Bosco Fresh Fest не хочет становиться больше: Интервью с организатором фестиваля
Почему Bosco Fresh Fest не хочет становиться больше: Интервью с организатором фестиваля Раньше Илья Куснирович хотел конкурировать с Пикником «Афиши». Теперь он наряжает посетителей в пионерские галстуки. Зачем?
Почему Bosco Fresh Fest не хочет становиться больше: Интервью с организатором фестиваля

Почему Bosco Fresh Fest не хочет становиться больше: Интервью с организатором фестиваля
Раньше Илья Куснирович хотел конкурировать с Пикником «Афиши». Теперь он наряжает посетителей в пионерские галстуки. Зачем?

6 причин сходить на Bosco Fresh Fest
6 причин сходить на Bosco Fresh Fest Fever Ray, Мос Деф, плескавица и «Москва — Кассиопея» — на фестивале в Сколкове
6 причин сходить на Bosco Fresh Fest

6 причин сходить на Bosco Fresh Fest
Fever Ray, Мос Деф, плескавица и «Москва — Кассиопея» — на фестивале в Сколкове

В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй магазин Bosco Outlet

В новом магазине каждой марке выделили стилизованное пространство

В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй магазин Bosco Outlet

Альтернативная олимпийская символика для российской сборной
Альтернативная олимпийская символика для российской сборной Агентство Dada придумало свой логотип для спортсменов, которые будут соревноваться под нейтральным флагом
Альтернативная олимпийская символика для российской сборной

Альтернативная олимпийская символика для российской сборной
Агентство Dada придумало свой логотип для спортсменов, которые будут соревноваться под нейтральным флагом

Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби
Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби

Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Bosco Fresh Fest объявил двух хедлайнеров фестиваля

Ранее организаторы сообщали, что лайнап в 2017 году возглавит Джон Ньюман

Bosco Fresh Fest объявил двух хедлайнеров фестиваля

Фестиваль Bosco Fresh Fest пройдет 24 и 25 июня

Лайнап мероприятия возглавит Джон Ньюман

Фестиваль Bosco Fresh Fest пройдет 24 и 25 июня

Bosco отказалась шить форму для олимпийцев из-за завышенных требований ОКР

Также компания раскритиковала организаторов нового тендера

Bosco отказалась шить форму для олимпийцев из-за завышенных требований ОКР

Bosco перестала быть поставщиком олимпийской формы для сборной России

Компания сотрудничала со сборной 15 лет

Bosco перестала быть поставщиком олимпийской формы для сборной России

«Кидзания» проведет вечер для взрослых

Посетители смогут попробовать себя в любой из представленных в центре профессий

«Кидзания» проведет вечер для взрослых

На Bosco Fresh Fest выступят GusGus и Иван Дорн

Музыкальный фестиваль пройдёт 4 и 5 июня на территории запрудной зоны ВДНХ

На Bosco Fresh Fest выступят GusGus и Иван Дорн

Bosco откроет в России текстильную фабрику и колбасный цех

На оба проекта компания потратит около 270 миллионов рублей

Bosco откроет в России текстильную фабрику и колбасный цех

Bosco выиграла тендер на пошив формы для «Артека»

Контракт оценивается в 142 миллиона рублей

Bosco выиграла тендер на пошив формы для «Артека»

В квадрате: 12 Instagram московских магазинов
В квадрате: 12 Instagram московских магазинов Мы сделали обзор Instagram-аккаунтов стоящих магазинов Москвы, которые делают жизнь своих покупателей проще.
В квадрате: 12 Instagram московских магазинов

В квадрате: 12 Instagram московских магазинов
Мы сделали обзор Instagram-аккаунтов стоящих магазинов Москвы, которые делают жизнь своих покупателей проще.

Гид по прокатам одежды: 5 мест в Москве
Гид по прокатам одежды: 5 мест в Москве The Village нашёл в городе пять прокатов вечерних нарядов и узнал у владельцев, кто и зачем к ним обычно приходит, а также где искать платья редких размеров.
Гид по прокатам одежды: 5 мест в Москве

Гид по прокатам одежды: 5 мест в Москве
The Village нашёл в городе пять прокатов вечерних нарядов и узнал у владельцев, кто и зачем к ним обычно приходит, а также где искать платья редких размеров.

Гид по скидкам: Аутлеты и корнеры в Москве
Гид по скидкам: Аутлеты и корнеры в Москве С открытием «Outlet Village Белая Дача» часть мультибрендовых московских аутлетов переехала туда. The Village выяснил, где ещё в Москве можно купить одежду и обувь из прошлых коллекций.
Гид по скидкам: Аутлеты и корнеры в Москве

Гид по скидкам: Аутлеты и корнеры в Москве
С открытием «Outlet Village Белая Дача» часть мультибрендовых московских аутлетов переехала туда. The Village выяснил, где ещё в Москве можно купить одежду и обувь из прошлых коллекций.

Городские байки: 10 велопрокатов в Москве
Городские байки: 10 велопрокатов в Москве До конца велосезона в Москве остаётся чуть больше месяца — The Village составил гид по городским велопрокатам и узнал, сколько там стоит аренда и на какие услуги можно рассчитывать.
Городские байки: 10 велопрокатов в Москве

Городские байки: 10 велопрокатов в Москве
До конца велосезона в Москве остаётся чуть больше месяца — The Village составил гид по городским велопрокатам и узнал, сколько там стоит аренда и на какие услуги можно рассчитывать.

Боско Пи Неинтересный магазин с интересным дизайном.

Боско Пи