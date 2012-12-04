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Новости

Ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10–20 %

По оценке участников рынка, к 2021 году самые дешевые сигареты могут подорожать до 110 рублей за пачку

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Новости

Ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10–20 % По оценке участников рынка, к 2021 году самые дешевые сигареты могут подорожать до 110 рублей за пачку

Новости

Крупнейшие иностранные компании в России

Список возглавил «Ашан»

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Новости

Крупнейшие иностранные компании в России Список возглавил «Ашан»

Новости

Судьба Travel.ru, поиск инвесторов на Avito и топ мировых ретейлеров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Судьба Travel.ru, поиск инвесторов на Avito и топ мировых ретейлеров Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Доходы Pokémon GO, прямые трансляции в Instagram и секс-бот в Twitter

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Доходы Pokémon GO, прямые трансляции в Instagram и секс-бот в Twitter Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

В расход: Сколько тратит офис?
Работа
В расход: Сколько тратит офис? The Village узнал у компаний, какое количество чая, кофе, туалетной бумаги и канцтоваров уходит на сотрудников каждый месяц
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В расход: Сколько тратит офис?
Работа

В расход: Сколько тратит офис? The Village узнал у компаний, какое количество чая, кофе, туалетной бумаги и канцтоваров уходит на сотрудников каждый месяц

Как работают в British American Tobacco
Офис
Как работают в British American TobaccoThe Village узнал, как работают в российском офисе табачной корпорации и берут ли туда на работу тех, кто не курит
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Как работают в British American Tobacco
Офис

Как работают в British American Tobacco The Village узнал, как работают в российском офисе табачной корпорации и берут ли туда на работу тех, кто не курит

Офис недели (Москва): SNS
Интерьер недели
Офис недели (Москва): SNSОфис группы компаний SNS в башне «Империя» по проекту ABD Architects — в минималистском стиле, монохромной гамме и с коллекцией современного искусства.
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Офис недели (Москва): SNS
Интерьер недели

Офис недели (Москва): SNS Офис группы компаний SNS в башне «Империя» по проекту ABD Architects — в минималистском стиле, монохромной гамме и с коллекцией современного искусства.