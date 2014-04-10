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Бранч, ланч и кофе: Главные рестораны, бары и кофейни на Патриарших
Гастрономическая карта
Бранч, ланч и кофе: Главные рестораны, бары и кофейни на ПатриаршихThe Village рассказывает, где отдыхать в одном из лучших районов Москвы
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Бранч, ланч и кофе: Главные рестораны, бары и кофейни на Патриарших
Гастрономическая карта

Бранч, ланч и кофе: Главные рестораны, бары и кофейни на Патриарших The Village рассказывает, где отдыхать в одном из лучших районов Москвы

Новые завтраки в Москве
Гид The Village
Новые завтраки в МосквеSaxon + Parole, «Уголёк», Brix, United Kitchen, The Burger Brothers и La Mareе — The Village о шести новых завтраках в городе
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Новые завтраки в Москве
Гид The Village

Новые завтраки в Москве Saxon + Parole, «Уголёк», Brix, United Kitchen, The Burger Brothers и La Mareе — The Village о шести новых завтраках в городе