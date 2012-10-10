Новое место
На Покровке открылся винный бар Brix
Вино в баре в основном представлено с небольших винных хозяйств Франции, Италии и Испании
Новое место
На Покровке открылся винный бар Brix Вино в баре в основном представлено с небольших винных хозяйств Франции, Италии и Испании
Рестораны
Из-за чего горожане воюют с ресторанами в их домахЗапах еды, шум после одиннадцати и доносы старушек — The Village узнал у рестораторов и жильцов домов, в которых находятся рестораны, о том, почему они воюют и как разрешаются конфликты
Рестораны
Из-за чего горожане воюют с ресторанами в их домах Запах еды, шум после одиннадцати и доносы старушек — The Village узнал у рестораторов и жильцов домов, в которых находятся рестораны, о том, почему они воюют и как разрешаются конфликты
День из жизни шеф-повара
Фёдор Верин из винного бара BrixКонтроль трёх разных ресторанов за день, дегустация котлет и шашлыков, картошка-спираль и зачистка осетра — Фёдор Верин задокументировал для The Village один день из своей жизни
День из жизни шеф-повара
Фёдор Верин из винного бара Brix Контроль трёх разных ресторанов за день, дегустация котлет и шашлыков, картошка-спираль и зачистка осетра — Фёдор Верин задокументировал для The Village один день из своей жизни
Рецепты шефов
7 блюд из арбузаАрбуз в виде основного горячего блюда, десерта, лимонада, соуса и алкогольного коктейля — The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, что и как можно приготовить из сезонного продукта
Рецепты шефов
7 блюд из арбуза Арбуз в виде основного горячего блюда, десерта, лимонада, соуса и алкогольного коктейля — The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, что и как можно приготовить из сезонного продукта
Лучшие сотрудники
Июнь: Винный бар BrixОфициант винного бара Brix рассказала The Village о своей работе и личной жизни
Лучшие сотрудники
Июнь: Винный бар Brix Официант винного бара Brix рассказала The Village о своей работе и личной жизни
Любимое место
Данила Антоновский о винном баре Brix Совладелец Chop-Chop Данила Антоновский рассказал The Village об универсальном баре, где приятно работать по утрам, ужинать с друзьями и к тому же можно встретить Никиту Михалкова
Любимое место
Данила Антоновский о винном баре Brix Совладелец Chop-Chop Данила Антоновский рассказал The Village об универсальном баре, где приятно работать по утрам, ужинать с друзьями и к тому же можно встретить Никиту Михалкова
Новое место
Ресторан Coin Хороший ресторан на каждый день от создателей винных баров Brix и Brix II.
Любимое место
Мария Хейворд о ресторане RoniХозяйка Oldich Dress & Drink Мария Хейворд рассказала The Village о ресторане Roni, где постоянно слышна иностранная речь и готовят вкусную паназиатскую еду.
Любимое место
Мария Хейворд о ресторане Roni Хозяйка Oldich Dress & Drink Мария Хейворд рассказала The Village о ресторане Roni, где постоянно слышна иностранная речь и готовят вкусную паназиатскую еду.
Любимое место
Наталья Догадина о ресторане Saxon + ParoleХозяйка Rehabshop Наталья Догадина рассказала The Village о Saxon + Parole, красивом ресторане рядом с домом, где вкусно готовят еду и красиво подают коктейли.
Любимое место
Наталья Догадина о ресторане Saxon + Parole Хозяйка Rehabshop Наталья Догадина рассказала The Village о Saxon + Parole, красивом ресторане рядом с домом, где вкусно готовят еду и красиво подают коктейли.
Любимое место
Открытия недели: «Любимое место 22.13», Brix II, кофе в Chop-Chop и Durum Durum
Ещё один бар Brix, первая кофейня команды Chop-Chop, Durum Durum в Саду им. Баумана и бар и ресторан «Любимое место 22.13» — The Village об интересных открытиях недели.
Любимое место
Открытия недели: «Любимое место 22.13», Brix II, кофе в Chop-Chop и Durum Durum Ещё один бар Brix, первая кофейня команды Chop-Chop, Durum Durum в Саду им. Баумана и бар и ресторан «Любимое место 22.13» — The Village об интересных открытиях недели.
Город
Филипп Миронов о новых ПатрикахКак Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Город
Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Новое место
Новое место: Винный бар BrixВ Малом Козихинском переулке открылся совсем небольшой винный бар с адекватными ценами на алкоголь.
Новое место