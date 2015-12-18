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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как бывшая бариста «МакКафе» задает моду на кофе в турке
Как бывшая бариста «МакКафе» задает моду на кофе в турке Владелица Cezve Coffee — о кофейных снобах и о том, как открыть кофейню за 200 тысяч рублей
Как бывшая бариста «МакКафе» задает моду на кофе в турке

Как бывшая бариста «МакКафе» задает моду на кофе в турке
Владелица Cezve Coffee — о кофейных снобах и о том, как открыть кофейню за 200 тысяч рублей

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет первый фестиваль кофе с дегустациями

Гостей приглашают посмотреть на чемпионат бариста и поучаствовать в мастер-классах

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет первый фестиваль кофе с дегустациями

Свежая обжарка: Где покупать кофе?
Свежая обжарка: Где покупать кофе? Гид по локальным обжарщикам и спешиалти-кофе
Свежая обжарка: Где покупать кофе?

Свежая обжарка: Где покупать кофе?
Гид по локальным обжарщикам и спешиалти-кофе

5 рецептов необычных пасхальных куличей
5 рецептов необычных пасхальных куличей «Красный бархат» и итальянская «Коломба»
5 рецептов необычных пасхальных куличей

5 рецептов необычных пасхальных куличей
«Красный бархат» и итальянская «Коломба»

Под асфальтом пляж: Где пить кофе на песке
Под асфальтом пляж: Где пить кофе на песке Кофе по-восточному, джезва и медные подносы
Под асфальтом пляж: Где пить кофе на песке

Под асфальтом пляж: Где пить кофе на песке
Кофе по-восточному, джезва и медные подносы

Где пить кофе в Москве: Часть II
Где пить кофе в Москве: Часть II Еще 15 кофеен с отличным кофе
Где пить кофе в Москве: Часть II

Где пить кофе в Москве: Часть II
Еще 15 кофеен с отличным кофе

Big Wine Freaks в Москве, еще одна пинца и Cezve Coffe в Химках
Big Wine Freaks в Москве, еще одна пинца и Cezve Coffe в Химках Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Big Wine Freaks в Москве, еще одна пинца и Cezve Coffe в Химках

Big Wine Freaks в Москве, еще одна пинца и Cezve Coffe в Химках
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца

Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании»
Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании» Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании»

Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании»
Все открытия недели в регулярной подборке The Village

Возле «Курской» открылась третья точка сети Cezve Coffee

До конца июня в кафе на все меню действуют скидки

Возле «Курской» открылась третья точка сети Cezve Coffee

На рынке «Экомаркет» открывается фуд-корт

На фуд-корте представлены проекты «Дагестанская лавка», RibsBurger, Plovbox.ru и другие

На рынке «Экомаркет» открывается фуд-корт