Как бывшая бариста «МакКафе» задает моду на кофе в турке Владелица Cezve Coffee — о кофейных снобах и о том, как открыть кофейню за 200 тысяч рублей
Как бывшая бариста «МакКафе» задает моду на кофе в турке Владелица Cezve Coffee — о кофейных снобах и о том, как открыть кофейню за 200 тысяч рублей
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет первый фестиваль кофе с дегустациями
Гостей приглашают посмотреть на чемпионат бариста и поучаствовать в мастер-классах
Под асфальтом пляж: Где пить кофе на песке Кофе по-восточному, джезва и медные подносы
Под асфальтом пляж: Где пить кофе на песке Кофе по-восточному, джезва и медные подносы
Big Wine Freaks в Москве, еще одна пинца и Cezve Coffe в Химках Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Big Wine Freaks в Москве, еще одна пинца и Cezve Coffe в Химках Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании» Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании» Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Возле «Курской» открылась третья точка сети Cezve Coffee
До конца июня в кафе на все меню действуют скидки
На рынке «Экомаркет» открывается фуд-корт
На фуд-корте представлены проекты «Дагестанская лавка», RibsBurger, Plovbox.ru и другие