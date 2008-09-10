«У нас нет общей позиции»: «Мамихлапинатана» ответила на обвинения Мостовщикова в домогательствах
Он просил сотрудниц прислать откровенные фотографии и занимался сексом со стажеркой
«У нас нет общей позиции»: «Мамихлапинатана» ответила на обвинения Мостовщикова в домогательствах Он просил сотрудниц прислать откровенные фотографии и занимался сексом со стажеркой
В твиттере весь день рассказывают о домогательствах в медиатусовке #MeToo по-русски
Самые безопасные направления для одиноких путешественниц На первом месте оказалась Россия
Патриарх Кирилл — о главной миссии девушек
Ранее он сравнил воспитание детей с отношением Бога к человеку
Патриарх Кирилл — о главной миссии девушек Ранее он сравнил воспитание детей с отношением Бога к человеку
Какие цветы дарят в разных регионах России? Ирисы от поклонника из Екатеринбурга и хризантемы от друга из Магадана — The Village изучил, какие букеты любят дарить жители России
Какие цветы дарят в разных регионах России? Ирисы от поклонника из Екатеринбурга и хризантемы от друга из Магадана — The Village изучил, какие букеты любят дарить жители России
Видео дня: Девушки объявили войну гаджетам
Они пытаются привлечь внимание своих парней, уничтожая их ноутбуки
Видео дня: Девушки объявили войну гаджетам Они пытаются привлечь внимание своих парней, уничтожая их ноутбуки
Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан» The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — легендарный московский ресторан японской кухни «Сумосан».
Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан» The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — легендарный московский ресторан японской кухни «Сумосан».
Конкурс «Мисс Вселенная» пройдёт в Москве
Владелец конкурса «Мисс Вселенная» Дональд Трамп заявил, что проведёт его в России.
Конкурс «Мисс Вселенная» пройдёт в Москве Владелец конкурса «Мисс Вселенная» Дональд Трамп заявил, что проведёт его в России.
Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история первой большой любви и бесполезных знакомств в Facebook.
Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история первой большой любви и бесполезных знакомств в Facebook.
"Девушка, вы обязательно поправитесь!" Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!
"Девушка, вы обязательно поправитесь!" Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!
Календари Vespa Pin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.