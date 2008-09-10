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«У нас нет общей позиции»: «Мамихлапинатана» ответила на обвинения Мостовщикова в домогательствах

Он просил сотрудниц прислать откровенные фотографии и занимался сексом со стажеркой

«У нас нет общей позиции»: «Мамихлапинатана» ответила на обвинения Мостовщикова в домогательствах
Он просил сотрудниц прислать откровенные фотографии и занимался сексом со стажеркой

В твиттере весь день рассказывают о домогательствах в медиатусовке

#MeToo по-русски

В твиттере весь день рассказывают о домогательствах в медиатусовке
#MeToo по-русски

Самые безопасные направления для одиноких путешественниц

На первом месте оказалась Россия

Самые безопасные направления для одиноких путешественниц
На первом месте оказалась Россия

Патриарх Кирилл — о главной миссии девушек

Ранее он сравнил воспитание детей с отношением Бога к человеку

Патриарх Кирилл — о главной миссии девушек
Ранее он сравнил воспитание детей с отношением Бога к человеку

Какие цветы дарят в разных регионах России?
Какие цветы дарят в разных регионах России? Ирисы от поклонника из Екатеринбурга и хризантемы от друга из Магадана — The Village изучил, какие букеты любят дарить жители России
Какие цветы дарят в разных регионах России?

Какие цветы дарят в разных регионах России?
Ирисы от поклонника из Екатеринбурга и хризантемы от друга из Магадана — The Village изучил, какие букеты любят дарить жители России

Видео дня: Девушки объявили войну гаджетам

Они пытаются привлечь внимание своих парней, уничтожая их ноутбуки

Видео дня: Девушки объявили войну гаджетам
Они пытаются привлечь внимание своих парней, уничтожая их ноутбуки

Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан»
Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан» The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — легендарный московский ресторан японской кухни «Сумосан».
Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан»

Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан»
The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — легендарный московский ресторан японской кухни «Сумосан».

Конкурс «Мисс Вселенная» пройдёт в Москве

Владелец конкурса «Мисс Вселенная» Дональд Трамп заявил, что проведёт его в России.

Конкурс «Мисс Вселенная» пройдёт в Москве
Владелец конкурса «Мисс Вселенная» Дональд Трамп заявил, что проведёт его в России.

Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка
Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история первой большой любви и бесполезных знакомств в Facebook.
Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка

Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка
Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история первой большой любви и бесполезных знакомств в Facebook.

"Девушка, вы обязательно поправитесь!" Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я&nbsp; п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!

"Девушка, вы обязательно поправитесь!"
Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я&nbsp; п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!

Календари Vespa Pin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.

Календари Vespa
Pin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.